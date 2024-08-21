Экономия на автостраховке

Вопрос: «Можно ли как-то сэкономить при покупке полиса ОСАГО?»

Артем Павлович С.

Сэкономить на полисе ОСАГО реально: его стоимость для каждого водителя рассчитывается индивидуально. Базовые тарифы устанавливает государство, но итоговая сумма зависит от коэффициентов, которые применяют страховщики.

Безаварийная езда. При оформлении ОСАГО страховщики применяют так называемый коэффициент бонус-малус (КБМ). Он показывает, как часто водитель становился виновником ДТП, и компания компенсировала ущерб. Чем меньше аварий, тем ниже КБМ и дешевле страховой полис. Узнать свой КБМ можно на сайте Российского союза автостраховщиков.

Следует сравнить условия. На сайтах большинства страховых компаний есть онлайн-калькулятор, рассчитывающий цену полиса. Достаточно ввести данные авто и водителя, чтобы получить результат. Можно сравнить разные предложения и выберать наиболее подходящий вариант. Также найти самые выгодные условия с помощью финансовых маркетплейсов. Их деятельность регулирует Банк России, реестр всех аккредитованных площадок есть на его сайте.

Оформить полис заранее. Если до конца срока действия полиса остался месяц или полтора, самое время оформлять новый. Страховщики в таких случаях часто дают скидку, потому что заинтересованы, чтобы вы остались их клиентом.

Коэффициент сезонности и территории. Если езить на автомобиле зимой, когда из-за погоды выше риск аварий, снижается коэффициент сезонности - он зависит от того, сколько месяцев в году и в какое именно время года пользоваться машиной. Эту информацию нужно указать при оформлении полиса. Но в таком случае страховка действует не весь год. Ездить на машине можно будет только в указанный в полисе период.

Учет второстепенных факторов. Страховщики могут принять во внимание другие факторы, которые не запрещает учитывать Банк России. К ним относятся, например, кредитная история водителя и история страхования в компании, возраст, семейное положение, стаж вождения, пробег автомобиля, мощность двигателя, штрафы за серьезные нарушения ПДД. Например, опытный водитель, управляющий маломощной машиной, будет платить за ОСАГО меньше, чем новичок за рулем внедорожника.

Возмещение при продаже машины. По закону можно потребовать от страховщика возместить вам стоимость ОСАГО за оплаченный и неиспользованный период. Например, если машину у вас купили за полтора месяца до конца действия полиса, можно получить назад деньги как минимум за месяц. Для этого нужно обратиться в страховую, где оформляли ОСАГО, с заявлением о расторжении договора и возврате средств.