Проверка подготовки туринструктора

Вопрос: «Собираемся в туристический поход в горы. Поведет нас инструктор. Говорит, что имеет большой опыт работы. Как можно проверить уровень его подготовки?»

Юрий Т.

Проверить уровень подготовки инструкторов-проводников можно в едином федеральном реестре, который заработал с 1 июля.

Чтобы попасть в список, гиды будут проходить обязательную аттестацию в одной из федераций: альпинизма, подводного спорта и спортивного туризма. Если они успешно сдадут квалификационный экзамен, то получат персональный QR-код, подтверждающий их уровень.

Для того, чтобы проверить квалификацию инструктора достаточно навести камеру телефона на нагрудный QR-код, перейти по ссылке и проверить, есть ли у инструктора-проводника необходимые знания и опыт для работы на сложном маршруте.

Если инструктора в реестре нет, значит, он работает нелегально.

Новые правила коснутся альпинистского, горного, пешего, водного, лыжного, спелеологического и подводного туризма. Раз в пять лет каждый инструктор должен будет подтверждать свои навыки.