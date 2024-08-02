В Улан-Удэ очистили от мусора территорию набережной рек Селенга и Уда

В рамках акции «Чистый четверг» в Советском районе города Улан-Удэ проведены семь экологических десантов по уборке территорий от мусора.

- Выполнена санитарная очистка территорий набережных рек Селенга и Уда, острова Комсомольский, территории вблизи СНТ «Черемушки», вблизи рынка «Стимул» (мкр. Левый берег), вдоль ул. Дальненагорная (мкр. Батарейка) и на 1 уч. ст. Дивизионная, - сообщили в администрации Советского района.









В акции приняли участие коллектив администрации г. Улан-Удэ, министерства образования и министерства финансов РБ, а также Социального фонда Бурятии, ТОС «Правобережный», ТОС «Стеклозавод», жители. Всего в экологических десантах участвовали свыше 200 чел.. Было собрано 25 кубометров мусора.

Также были убраны две несанкционированные свалки вблизи ул. Некрасова,11 и территории карьера в микрорайоне Солдатский, с которых вывезено 280 кубометров мусора.

Фото: администрация Советского района