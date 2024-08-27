Замена российского паспорта
Вопрос: «Я сделала пластическую операцию на лице и кардинально поменяла прическу. Сильно изменилась внешне. Мне сказали, что таком случае надо менять паспорт. Правда ли это?»
Изменение внешности может являться причиной для замены паспорта.
Также замена паспорта необходима в следующих случаях:
- исполнилось 20 или 45 лет;
- изменились фамилия, имя или отчество;
- документ непригоден к использованию, например порван;
- в документе ошибка;
- изменились дата или место рождения;
- закончилось место для штампов;
- документ украден или утрачен.
Заявление для замены паспорта нужно подать в течение 90 календарных дней после наступления 20 или 45 лет, 30 календарных дней - при других обстоятельствах. При нарушении срока - штраф от 2 000 до 3 000 руб. При нарушении срока - штраф по ст. 19.15 Кодекса об административных правонарушениях
Напоминаем, что при замене паспорта по любой причине серия и номер будут новыми.