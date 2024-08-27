Замена российского паспорта

Вопрос: «Я сделала пластическую операцию на лице и кардинально поменяла прическу. Сильно изменилась внешне. Мне сказали, что таком случае надо менять паспорт. Правда ли это?»

Изменение внешности может являться причиной для замены паспорта.

Также замена паспорта необходима в следующих случаях:

- исполнилось 20 или 45 лет;

- изменились фамилия, имя или отчество;

- документ непригоден к использованию, например порван;

- в документе ошибка;

- изменились дата или место рождения;

- закончилось место для штампов;

- документ украден или утрачен.

Заявление для замены паспорта нужно подать в течение 90 календарных дней после наступления 20 или 45 лет, 30 календарных дней - при других обстоятельствах. При нарушении срока - штраф от 2 000 до 3 000 руб. При нарушении срока - штраф по ст. 19.15 Кодекса об административных правонарушениях

Напоминаем, что при замене паспорта по любой причине серия и номер будут новыми.