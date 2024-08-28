Отказ от услуг риэлтора

Вопрос: «Могу ли я расторгнуть договор с риэлтором до окончания оговоренного срока?»

Артем Р.

Деятельность риэлторов регулируется Гражданским кодексом РФ и Законом РФ «О защите прав потребителей» поскольку нет специального закона об этом. Все «информационные договоры» с риэлтором являются договором о возмездном оказании услуг. При этом следует обратить внимание на содержание статьи 782 Гражданского кодекса РФ: «Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов».

Положения ст. 32 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» также предоставляют потребителю право отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору. Такой отказ допустим в любое время, однако до оказания услуг, факт которого должен быть подтвержден актом об оказанных услугах. Данный отказ с вашей стороны может быть немотивирован, поскольку отказ является вашим исключительным правом и на это и не требуется согласия риэлтора. Установление в договоре запрета в любой форме на отказ от договора является недействительным.

Часто риэлторы пишут в информационных договорах условие о том, что в случае подобного отказа заказчик обязан оплатить услугу в полном объеме, либо указывают неустойки и штрафы или иные санкции, возможность оставить аванс по договору у себя и пр. Данные условия договора являются ничтожными, поскольку противоречат требованиям Закона РФ «О защите прав потребителя». В случае судебного спора следует указать об этом суду в виде самостоятельного встречного иска или в виде письменного возражения на иск.

В случае отказа от договора у риэлтора есть единственное право по закону – оплата в его пользу с вашей стороны фактически понесенных им расходов. Это может быть проезд риэлтора в маршрутном транспорте до места показа объекта и тому подобные траты.

В суде риэлтору достаточно трудно доказать эти расходы, поэтому процент отказа им в исках достаточно высокий при условии наличия с вашей стороны письменного отказа от договора до подписания акта выполненных работ. Следует иметь в виду, что к таковым расходам суды не относят внутренние расходы, например на заработную плату сотрудникам.

Сам отказ от договора следует отправить ценным письмом с описью вложения, составленный в простой письменной форме. Это важно, т.к. в случае обращения риэлтора в суд с иском к вам факт такого отказа будет исследоваться судом, и если не будет доказан факт отказа, то у суда не будет иной возможности как взыскать денежную сумму в пользу риэлтора по договору. В судах относительно формы отказа существуют двоякая практика – одни суды считают, что закон не требует обязательной письменной формы отказа, другие суды настаивают на том, что такой отказ должен быть выражен в письменном виде.

Для минимизации рисков в суде общение осуществляйте в письменной форме с фиксацией вручения писем оппоненту. Если вы не согласны с действиями риэлтора и считаете заключенный договор несправедливым, навязанным и незаконным, то не подписывайте акт выполненных работ. Если же вы подписали акт выполненных работ, то следует обращаться с исковым требованием о признании недействительным (ничтожным) договора в разумный срок.