Российское гражданство

Вопрос: «Как получить гражданство РФ?»

Адриан Л.

Оформить российский паспорт могут иностранцы, которые:

- непрерывно прожили в стране по ВНЖ не менее пяти лет;

- официально трудоустроены или имеют другой законный источник доходов, например счет в банке или наследство;

- могут документально подтвердить владение русским языком, знание истории России и основ законодательства (не касается людей старше 70 лет и инвалидов I группы);

- соблюдают Конституцию и законодательство Российской Федерации;

- не имеют оснований для отказа в приеме.

В некоторых случаях можно получить гражданство в упрощенном порядке, то есть не выполняя некоторые требования, или в исключительном порядке, если у вас есть, например, выдающиеся заслуги перед государством. Подробнее в ФЗ № 138 «О гражданстве Российской Федерации».

Заявление на гражданство нужно лично подать в территориальном управлении по вопросам миграции МВД по месту жительства. В Москве это можно сделать через Многофункциональный миграционный центр, а за границей - принести документы в дипломатическое представительство или консульство.

Набор документов, которые надо приложить к заявке, может отличаться в зависимости от оснований получения гражданства. Обычно в список входят:

- заявление в двух экземплярах;

- вид на жительство;

- документ, удостоверяющий личность, например зарубежный паспорт. Также нужен будет его нотариальный перевод, если сведения в нем не продублированы на русском;

- документы, подтверждающие доходы за год, предшествующий году подачи заявления: справка о доходах, с места работы, трудовой договор;

- документ о владении русским языком - сертификат, школьный аттестат, диплом вуза РФ или СССР;

- документы, подтверждающие законные основания и соблюдение условий приобретения гражданства РФ;

- три черно-белые или цветные фотографии 3×4 см;

- квитанция об уплате госпошлины 3500 рублей, уплатить ее можно онлайн через мобильный банк, либо распечатать квитанцию с сайта Главного управления по вопросам миграции МВД России и уплатить в офисе банка;

- документ, подтверждающий смену фамилии, если меняли. Например, свидетельство о браке.

Для получающих гражданство в упрощенном порядке пакет документов больше. Такой вариант доступен:

- родившимся или постоянно проживавшим на территории РСФСР и являвшимся гражданами СССР;

- заключившим контракт о прохождении службы в ВС РФ, других войсках или воинских формированиях на срок не менее года;

- получившим политическое убежище на территории России;

- признанным беженцами в порядке, установленном федеральным законом;

- имеющим ребенка с гражданством РФ;

- лицам с родителем (усыновителем) с российским гражданством;

- гражданам республик Беларусь, Казахстан или Молдова.

Если заявку одобрят, необходимо принести присягу, пообещав не нарушать нормы Конституции и законы РФ. Не дают клятву только дети и недееспособные, а также те, кто из-за проблем со здоровьем не в состоянии произнести, прочитать или собственноручно подписать текст присяги.