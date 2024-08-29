Общество 29.08.2024 в 09:00

Российское гражданство

Как его получить?
A- A+
Текст: Номер один
Российское гражданство
Номер один

Вопрос: «Как получить гражданство РФ?» 

Адриан Л.

Оформить российский паспорт могут иностранцы, которые:

 - непрерывно прожили в стране по ВНЖ не менее пяти лет;

- официально трудоустроены или имеют другой законный источник доходов, например счет в банке или наследство;

- могут документально подтвердить владение русским языком, знание истории России и основ законодательства (не касается людей старше 70 лет и инвалидов I группы);

- соблюдают Конституцию и законодательство Российской Федерации;

- не имеют оснований для отказа в приеме.

В некоторых случаях можно получить гражданство в упрощенном порядке, то есть не выполняя некоторые требования, или в исключительном порядке, если у вас есть, например, выдающиеся заслуги перед государством. Подробнее в ФЗ № 138 «О гражданстве Российской Федерации».

Заявление на гражданство нужно лично подать в территориальном управлении по вопросам миграции МВД по месту жительства. В Москве это можно сделать через Многофункциональный миграционный центр, а за границей - принести документы в дипломатическое представительство или консульство.

Набор документов, которые надо приложить к заявке, может отличаться в зависимости от оснований получения гражданства. Обычно в список входят:

- заявление в двух экземплярах;

- вид на жительство;

- документ, удостоверяющий личность, например зарубежный паспорт. Также нужен будет его нотариальный перевод, если сведения в нем не продублированы на русском;

- документы, подтверждающие доходы за год, предшествующий году подачи заявления: справка о доходах, с места работы, трудовой договор;

- документ о владении русским языком - сертификат, школьный аттестат, диплом вуза РФ или СССР;

- документы, подтверждающие законные основания и соблюдение условий приобретения гражданства РФ;

- три черно-белые или цветные фотографии 3×4 см;

- квитанция об уплате госпошлины 3500 рублей, уплатить ее можно онлайн через мобильный банк, либо распечатать квитанцию с сайта Главного управления по вопросам миграции МВД России и уплатить в офисе банка;

- документ, подтверждающий смену фамилии, если меняли. Например, свидетельство о браке.

Для получающих гражданство в упрощенном порядке пакет документов больше. Такой вариант доступен:

- родившимся или постоянно проживавшим на территории РСФСР и являвшимся гражданами СССР;

- заключившим контракт о прохождении службы в ВС РФ, других войсках или воинских формированиях на срок не менее года;

- получившим политическое убежище на территории России;

- признанным беженцами в порядке, установленном федеральным законом;

- имеющим ребенка с гражданством РФ;

- лицам с родителем (усыновителем) с российским гражданством;

- гражданам республик Беларусь, Казахстан или Молдова.

Если заявку одобрят, необходимо принести присягу, пообещав не нарушать нормы Конституции и законы РФ. Не дают клятву только дети и недееспособные, а также те, кто из-за проблем со здоровьем не в состоянии произнести, прочитать или собственноручно подписать текст присяги.

Теги
справбюро

Все новости

«Каюсь в содеянном, понимаю, что сотворил очень глупый поступок»
29.08.2024 в 10:06
Сотням пенсионеров в Бурятии помогут дровами и продуктами
29.08.2024 в 09:57
В Бурятии двое подростков покончили с собой
29.08.2024 в 09:41
В Улан-Удэ оштрафовали водителя большегруза
29.08.2024 в 09:40
В Бурятии потушили пожар на мараловой ферме
29.08.2024 в 09:31
В аэропорту Улан-Удэ перекрыли въезд и выезд машин
29.08.2024 в 09:23
В Бурятии сгорел торговый центр
29.08.2024 в 09:19
Алиментщика в Бурятии суд лишил свободы
29.08.2024 в 09:07
Российское гражданство
29.08.2024 в 09:00
Двое мужчин погибли на пожарах в Бурятии
29.08.2024 в 08:58
ЗУРХАЙ
с 28 августа по 3 сентября

Читайте также
Сотням пенсионеров в Бурятии помогут дровами и продуктами
Помощь проходит благодаря проекту «Неотложка»
29.08.2024 в 09:57
В Улан-Удэ оштрафовали водителя большегруза
Он нарушил правило перевозки грузов
29.08.2024 в 09:40
В аэропорту Улан-Удэ перекрыли въезд и выезд машин
Причина в асфальтировании привокзальной территории
29.08.2024 в 09:23
Алиментщика в Бурятии суд лишил свободы
На волю он выйдет лишь следующей весной
29.08.2024 в 09:07
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru