Общество 30.08.2024 в 09:00

Алименты от сожителя

Можно ли на них рассчитывать?
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Текст: Номер один
Алименты от сожителя
Pixabay

Вопрос: «Можно ли подать на алименты на сожителя, с которым у нас двое общих детей?» 

Оксана Р.

Дети могут быть рождены как в зарегистрированном браке (тогда отцом ребенка записывается супруг женщины), так и в неофициальном браке - тогда мама и отец подают в ЗАГС совместное заявление. На основании этого заявления отцом ребенка записывается мужчина, подавший такое заявление.

В случае, когда отец ребенка записан в свидетельстве о рождении ребенка, вопрос о взыскании алиментах не вызывает сомнений: родители ребенка обязаны содержать своих несовершеннолетних детей (ст. 80 СК РФ) независимо от наличия или отсутствия брака между родителями.

Сложнее, когда отец ребенка не записан в свидетельстве о рождении (там стоит прочерк, или записано со слов матери). Если отец ребенка не отрицает этот факт и не уклоняется - то он может обратиться в орган опеки и попечительства с заявлением об усыновлении (для этого необходим целый пакет собранных документов).

Если же отец ребенка не желает оформлять свои родительские права и обязанности по отношению ребенка, то в таком случае матери для взыскания алиментов необходимо установить в судебном порядке отцовство этого человека.

Для обращения в суд необходимо иметь некоторые сведения о нем: фамилия, имя, отчество, дату и место рождения, серия и номер паспорта, кем выдан, адрес жительства или регистрации. Желательно еще знать номер телефона. В таком случае, помощнику судьи будет проще уведомить отца ребенка о дате и месте судебного заседания. Заявление включает в себя сразу просьбу об установлении отцовства и взыскании алиментов, то есть это можно сделать в одном деле. Суд назначит судебное заседание, и оно будет не одно.

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