В Бурятии на празднике День поля выберут лучшего пахаря

В рамках проведения Дня поля в Селенгинском районе (возрастное ограничение 0+) пройдет конкурс профессионального мастерства среди трактористов–машинистов по вспашке и обработке почвы «Лучший пахарь - 2024» (возрастное ограничение 18+). В конкурсе заявлены 24 участника, среди них студенты профильных учебных заведений.

Лучший пахарь определится по итогам двух этапов: теоретического и практического.

- В теоретической части участники конкурса письменно отвечают на вопросы. При выполнении практического задания кроме качественно вспаханного поля, учитывается умение подготовить трактор к работе. При пахоте конкурсантам необходимо соблюдать заданную глубину вспашки 22 см. Также учитывается прямолинейность вспашки, выравненность поверхности пашни, соблюдение границ заглубления и подъема плуга, - рассказали в минсельхозе Бурятии.

Конкурс призван не только выявить лучших профессионалов, но и поможет участникам повысить уровень мастерства, переняв опыт у других участников.

- День Поля обещает быть зрелищным и полезным даже тем, кто далек от сельского хозяйства. Зрителей ждут концертная, развлекательная и дегустационная программы. Каждый найдет для себя много интересного и сможет открыть для себя Селенгинский район заново, - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия РБ Галсан Дареев.

На случай дождя для зрителей будут подготовлены шатры и навесы, несколько торговых точек, где можно будет приобрести зонты и плащи.

Напомним, праздник «День поля-2024» состоится 3 августа, в 10.00, поселок Темник, Селенгинский район. До места проведения мероприятия будут курсировать бесплатные автобусы от г. Гусиноозерск.

Возрастное ограничение 0+

Фото: Номер один