Общество 05.08.2024 в 10:05

В Бурятии у сельчанина отобрали автомобиль

Суд конфисковал его авто за пьяное вождение
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии у сельчанина отобрали автомобиль

У жителя Курумканского района Бурятии конфисковали автомобиль. Такое решение суд вынес за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения .

Впервые за управление автомобилем в нетрезвом состоянии мужчина был привлечен к административной ответственности в январе 2024 года. Тогда суд лишил его права управления транспортными средствами.

- Не сделав должных выводов, спустя полгода он снова сел за руль. Будучи нетрезвым, мужчина двигался за рулем своей автомашины «Тойота Калдина» по одной из улиц в селе Курумкан и был задержан сотрудниками ДПС, - рассказали в прокуратуре республики.

Баргузинский районный суд приговорил виновного к наказанию в виде 300 часов обязательных работ и на два года лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

- Автомобиль, на котором совершено преступление, был обращен в доход государства, - добавили в ведомстве.

Фото: Номер один

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автомобиль конфискация суд приговор водитель

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