Общество 05.08.2024 в 10:13

Около двух тысяч человек посетили учения Белой Тары в Бурятии

Учения проводились в преддверии II Международного буддийского форума
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Текст: Служба информации "Номер один"
Около двух тысяч человек посетили учения Белой Тары в Бурятии

В воскресенье, 4 августа, в КСК «Дружба» в преддверии II Международного буддийского форума состоялись Учения Белой Тары, которые провела Буддийская традиционная Сангха России (возрастное ограничение 0+). На учении побывало около 2000 человек, для доступности также была организована трансляция на сайте Форума и в социальных сетях.

- Белая Тара является божеством, которое дарует долголетие. Молебен и обряд направлены на то, чтобы продлить жизнь и рассказать о методах борьбы с трудностями, которые возникают. Сейчас у нас идёт специальная военная операция, и люди испытывают большие волнения. По этому поводу мы бы хотели рассказать о нескольких методах, которые помогут людям чувствовать себя более уверенно, спокойно, - отметил ректор Буддийского университета «Даши Чойнхорлин», доктор буддийской философии геше лама Дымбрыл Дашибалданов.



В буддизме Белая Тара олицетворяет деяние всех Будд. У нее 7 глаз: шестью глазами она видит 6 миров Сансары - 3 благих и 3 не благих мира, седьмым глазом она видит еще дальше. Через связь с ней живые существа постигают состояние Будды.

В конце учений проведен специальный ритуал «Цэдо», который дарует долгую жизнь. После мандала Белой Тары разрушается, тем самым символизируя непостоянство и мимолетность бытия. Песок, из которого была сделана мандала, раздается всем присутствовавшим на учении как оберег.

Замруководителя администрации главы и правительства республики Бурятия по информационной политике, связям с общественностью и общественным проектам Ирина Доржиева подчеркнула важность учений, потому что они помогают осмыслить путь достижения сознания Будды, тем самым получить практическую пользу.

- Сегодня дня дан старт II Международному буддийскому форуму. Мы ждём большое количество гостей из разных стран. Мероприятие организовали для верующих, чтобы мы осознанно относились к учению Будды, - отметила Ирина Нимажаповна.

Напомним, II Meждyнapoдный бyддийcкий фopyм «Tpaдициoнный бyддизм и вызoвы coвpeмeннocти» cocтoитcя с 12 по 14 августа в Улaн-Удэ.

Форум проводится в преддверии празднования 260-летия образования института Пандито Хамбо Лам – глав буддийских сообществ в России.

Целью II Международного буддийского форума остается всестороннее обсуждение вопросов развития буддизма, буддийской культуры, философии и практики. Миссия форума состоит в развитии научного, образовательного и культурного сотрудничества в сфере буддийского образования, буддийских знаний и традиционных практик между буддийскими религиозными, научными, образовательными и медицинскими организациями России из разных стран.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: правительство Бурятии

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международный буддийский форум Бурятия

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