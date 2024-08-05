Общество 05.08.2024 в 10:26
Жительницу Улан-Удэ заставили выплатить ущерб за ДТП
Для этого пришлось арестовать ее автомобиль
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ судебные приставы помогли взыскать ущерб владельцу автомобиля, разбитого в ДТП. Виновницей аварии стала горожанка, которая на своем авто въехала в стоящую машину. При этом ни водительских прав, ни полиса ОСАГО у женщины не было.
По решению суда женщина должна была возместить пострадавшей стороне ущерб и судебные издержки в размере 230 тысяч рублей. Исполнительный документ был направлен в Службу судебных приставов Бурятии для принудительного взыскания.
Женщину уведомили о возбуждении исполнительного производства и сроках для добровольной уплаты долга. Однако задолженность она не выплатила. Арест банковских счетов позволил взыскать в пользу пострадавшей стороны лишь небольшую часть суммы.
«Согласно информации, полученной из ГАИ, в собственности у гражданки находился автомобиль Toyota Succeed. После установления его местонахождения транспортное средство было арестовано и изъято. Чтобы вернуть автомобиль, виновница аварии возместила материальный ущерб в полном размере», - сообщили в УФССП Бурятии.
Фото: «Номер один»
По решению суда женщина должна была возместить пострадавшей стороне ущерб и судебные издержки в размере 230 тысяч рублей. Исполнительный документ был направлен в Службу судебных приставов Бурятии для принудительного взыскания.
Женщину уведомили о возбуждении исполнительного производства и сроках для добровольной уплаты долга. Однако задолженность она не выплатила. Арест банковских счетов позволил взыскать в пользу пострадавшей стороны лишь небольшую часть суммы.
«Согласно информации, полученной из ГАИ, в собственности у гражданки находился автомобиль Toyota Succeed. После установления его местонахождения транспортное средство было арестовано и изъято. Чтобы вернуть автомобиль, виновница аварии возместила материальный ущерб в полном размере», - сообщили в УФССП Бурятии.
Фото: «Номер один»