В Бурятии возникла угроза размыва захоронений с сибирской язвой

В Бурятии из-за масштабного потопа в нескольких районах возникла опасность размыва захоронений с сибирской язвой. В связи с этим на их проверку выехали зампред правительства Бурятии и начальник Управления ветеринарии.«В Тарбагатайском районе 5 стационарно неблагополучных пунктов по сибирской язве и 3 сибиреязвенных захоронения. Захоронения не подверглись размыву из-за наводнения, саркофаги целые, однако на 2 объектах нарушено ограждение. В Мухоршибирском и в Заиграевском районах 47 стационарно-неблагополучных пунктов, большинство из которых не представляют угрозы, так как находятся на возвышении. Под наводнение не попал ни один из этих пунктов. Тем не менее, после спада воды планируется проведение почвенного анализа совместно с Роспотребнадзором для исключения всех рисков», - рассказали в Управлении ветеринарии РБ.Фото: Управление ветеринарии РБ