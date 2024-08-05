Общество 05.08.2024 в 15:36

В Улан-Удэ продолжают восстанавливать дороги после дождя

Работы планируют завершить в течение двух дней
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ продолжают восстанавливать дороги после дождя
В Улан-Удэ продолжается восстановление дорог, размытых сильными дождями. Как сообщил мэр города Игорь Шутенков, сегодня техника и специалисты Комбината по благоустройству работают в Октябрьском и Железнодорожном районах. Дороги восстанавливают на ул. Тугнуйся, Тульская, Чудская, Луч Надежды, Дальневосточная, а также в 19-м квартале в мкрн Забайкальский. Там из-за дождя образовались сильные промоины, которые препятствуют проезду автомобилей. Дорогу отсыпают щебнем, а потом грейдируют.

«Работы на этих участках планируют завершить в течение двух дней. Задействовано более 10 единиц техники», - сообщил мэр.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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ремонт дороги

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