В Улан-Удэ благоустроили детскую площадку в Сосновом Бору

Городские власти проинспектировали новый двор, благоустроенный в рамках проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке».

Во дворе по ул. Жукова, 5 в мкрн Сосновый Бор местные жители оценили новую детскую площадку, которая стала уютнее и комфортнее, сообщили в комитете городского хозяйства. Здесь строители уложили брусчатку, установили бортовые камни, скамейки, урны, игровые комплексы, опоры наружного освещения, идет подключение к сетям.









– Здесь было все разбито, развалено. А сейчас получился замечательный скверик, даже не детская площадка. Все так продумано – и тенечек есть, и лавочки удобные. Ребятишки уже играют, бегают на площадке, – поделилась Наталья Бибкова, председатель женсовета бригады материально-технического обеспечения.

Новую площадку осмотрела комиссия под руководством и.о. председателя комитета городского хозяйства Сергея Иванова с участием представителей администрации Октябрьского района и МУ «Улан-Удэстройзаказчик».

Подрядчик устранил ранее озвученные замечания и недочеты.

Всего в этом году по программе «1000 дворов на Дальнем Востоке» благоустраивают семь детских площадок на территории военных городков г. Улан-Удэ.

Фото: администрация г. Улан-Удэ