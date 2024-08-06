В Улан-Удэ открыли пункты помощи пострадавшим от потопа

В Улан-Удэ открыли пункты сбора помощи для жителей районов, пострадавших в результате паводков. Пункт сбора гуманитарной помощи находится по улице Коммунистическая, 49.

Штаб работает с 9 до 17 часов без перерыва на обед. Принимаются продукты питания длительного хранения, средства личной гигиены для детей и взрослых, бутилированная вода, влажные салфетки, постельное белье, генераторы и другие предметы первой необходимости.

Узнать подробную информацию можно по телефонам 21-24-42 или 21-24-53.

Горожан просят не оставаться в стороне и помочь нашим согражданам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию.

Фото: loon.site