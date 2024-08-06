За неделю в Улан-Удэ родилось три двойни

Республиканский перинатальный центр подвел итоги прошедшей недели и сообщил о том, что с 29 июля по 4 августа в Улан-Удэ родилось три двойни.

Всего за этот период родилось 105 детей. Среди них есть 50 мальчиков и 55 девочек.

Больше всего родов пришлось на вторник, 30 июля. В этот день врачи приняли более 20-ти родов, а роженицы подарили жизнь 7-ми мальчикам и 16-ти девочкам.

- Самой крупной за этот период родилась девочка весом 4 кг 290 г и ростом 59 см. А самым маленьким оказался новорожденный мальчик, весом 1 кг 670 г при росте 39 см, - рассказали в Перинатальном центре.

Напомним, что в конце июля в Бурятии родилась маленькая богатырша – девочка весом почти 5 кг и ростом 61 см.

Фото: loon.site