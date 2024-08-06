Общество 06.08.2024 в 11:43

Более 6 тысяч медработников Бурятии получили специальную соцвыплату

Размер выплаты составляет от 4,5 до 50 тысяч рублей и зависит от категории специалиста и вида медицинской помощи
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Текст: Служба информации "Номер один"
Более 6 тысяч медработников Бурятии получили специальную соцвыплату

С начала года 6450 медицинских работников Бурятии получили специальную социальную выплату на общую сумму 450 миллионов рублей.

Ее получают медики первичного звена здравоохранения, центральных районных больниц, участковых больниц, работники станций и отделений скорой медицинской помощи. Размер выплаты составляет от 4,5 до 50 тысяч рублей и зависит от категории специалиста и вида медицинской помощи.

- Медработникам, проживающим в городах и селах, где живет меньше 50 тысяч человек, максимальный размер выплат составляет 50 тысяч рублей для врачей и 30 тысяч рублей для среднего медперсонала. В населенных пунктах с численностью от 50 до 100 тысяч человек - 29 тысяч рублей для врачей и 13 тысяч рублей для среднего персонала, - пояснили в фонде.

Напомним, выплаты введены с марта 2024 года, согласно постановлению Правительсва РФ от 20.03.2024 № 343. Подробно узнать о полагающейся выплате на сайте Социального фонда РФ.

Отделение СФР по Республике Бурятия напоминает, что для назначения выплат медработникам не нужно никуда обращаться. Средства предоставляются автоматически, на беззаявительной основе.

Проконсультироваться можно по номеру единого контакт-центра (8-800-100-00-01).

 

Фото: loon.site

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