Общество 06.08.2024 в 11:56

Награжденный орденом Мужества младший сержант из Бурятии погиб на СВО

В спецоперации Сергей Леонтьев участвовал с первых дней
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Текст: Андрей Константинов
Награжденный орденом Мужества младший сержант из Бурятии погиб на СВО
Сегодня в улусе Тохой прощаются с младшим сержантом из 5-й Гвардейской танковой бригады Сергеем Леонтьевым. Он с первых дней участвовал в спецоперации и был награжден орденом Мужества.

Как сообщил вайбер-чат «Селенга-инфо.24/7», Сергей Леонтьев родился 3 сентября 1997 года в селе Алтан Забайкальского края. Когда ему было 2 года, семья переехала в Тохой.

Во время учёбы Сергей принимал активное участие в школьных мероприятиях, играл в школьном театре. Был очень добрым, отзывчивым и справедливым. Параллельно с учебой в школе обучался в Гусиноозерском энергетическом техникуме по специальностям тракторист-машинист сельскохозяйственных машин, слесарь.

После окончания 11 классов школы и техникума в 2015 году поступил в Красноярский институт водного транспорта на специальность судомеханик.

В мае 2016 году был призван в армию, где вскоре подписал контракт. Служил на станции Дивизионная в 5-й Гвардейской танковой бригаде, сначала пулеметчиком стрелкового отделения, а затем механиком-водителем БМП-2. Участвовал в масштабных общевойсковых учениях вооруженных сил на территории Восточного военного округа.

В январе 2022 года в составе своей воинской части Сергей был направлен на совместные учения «Союзная решимость-2022» в Беларусь. С первых дней принимал участие в спецоперации, был награжден орденом Мужества.

Сергей Леонтьев погиб 25 июля 2024 года при выполнении боевого задания в зоне СВО. Дома у него остались родители, брат, сестра, жена и две дочери.

Фото: «Селенга-инфо.24/7»

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спецоперация

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