Мэр Улан-Удэ раскритиковал работу по озеленению города

Мэр Улан-Удэ поручил усилить озеленение города и проверить саженцы, которые были высажены ранее. Также он распорядился привести в порядок газоны и деревья. Такие поручения были даны на совещании в Администрации столицы, прошедшим накануне.

– Простой пример – улица Сухэ Батора. На протяжении многих лет стояли малые архитектурные формы, в которых высаживали цветы. Малые формы убрали, цветы убрали, посадили кустарники. Потом их выкосили косари и сейчас на Сухэ–Батора – безобразие. Это вопрос к району и городскому лесничеству. На протяжении всей улицы несколько кустиков торчит. Кто выкосил, разобрались? Не разобрались? Восстановили? Не восстановили. Какие решения приняты? – спросил мэр города.

Такая же ситуация произошла и на Шефском подъеме и горе Батарейная, где было высажено более 2800 саженцев древесно-кустарниковой растительности. В ходе проверки в 2023 году приживаемость саженцев составила всего 40,42%. Основная причина – повреждение последних при проведении мероприятий по кошению. Для сохранения прижившихся саженцев принято решение передать кошение горы Батарейная с 2024 года МБУ «Городское лесничество», а не подрядным организациям.

– Здесь на шефском подъеме, разрабатывали программу, как он будет озеленяться, расписывали, что будет сидеть. Рассаживали, закрепляли, научную работу проводили. Доклад – 40% приживаемости. Разобраться с этим случаем. Взять на усиленный контроль, – поручил Шутенков.

Также мэр поручил убрать засохшие тополя по ул. Борсоева, а не прижившиеся саженцы заменить на новые.

– Повесили красивые кашпо с цветами по ул. Бабушкина, но из-под стенки по пояс полынь вылезла. По Балтахинова повесили кашпо, цветы цветут, но из-под ограды по пояс полынь растет. Никто не косит. Ильм у нас повылазил вдоль тротуаров. Половину тротуаров занимает: люди идут, не знают, как пройти. Почему не убираем дикую поросль? Руководителям районов – взять это на контроль, – дал поручение мэр.

Фото: мэрия города Улан-Удэ