Цены на поезда в Бурятии стали кусаться

В России за полгода проезд в плацкарте подорожал на 23%, следует из данных Росстата. В среднем он стоит 287 рублей за 100 км пути, сообщают «Ведомости». Опрошенные изданием эксперты назвали причиной роста цен аномально высокий спрос на внутренний туризм в этом году.Подорожание не обошло стороной и Бурятию. Так, стоимость проезда в плацкартном вагоне поезда 361И Улан-Удэ-Иркутск (вечернего состава, отправляющегося ежедневно), подорожала до 2100 рублей. Тогда как в декабре 2023 года она не превышала 1600 рублей.Фото: «Номер один»