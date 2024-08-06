Общество 06.08.2024 в 14:41

Цены на поезда в Бурятии стали кусаться

Ранее дешевые билеты ускоренно дорожают
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Текст: Иван Иванов
Цены на поезда в Бурятии стали кусаться
В России за полгода проезд в плацкарте подорожал на 23%, следует из данных Росстата. В среднем он стоит 287 рублей за 100 км пути, сообщают «Ведомости». Опрошенные изданием эксперты назвали причиной роста цен аномально высокий спрос на внутренний туризм в этом году.

Подорожание не обошло стороной и Бурятию. Так, стоимость проезда в плацкартном вагоне поезда 361И Улан-Удэ-Иркутск (вечернего состава, отправляющегося ежедневно), подорожала до 2100 рублей. Тогда как в декабре 2023 года она не превышала 1600 рублей.

Фото: «Номер один»
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