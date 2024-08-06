Туристам запретили пользоваться гидроциклами и квадроциклами на территории Забайкальского нацпарка

Туристам полностью запретили пользоваться гидроциклами и квадроциклами на территории Забайкальского нацпарка. Шум и грязь от водной техники нарушают естественную среду обитания растений и животных на территории нацпарка.

- В связи с тем, что гидроциклы и квадроциклы представляют значительную угрозу для объектов растительного и животного миров, а также среды их обитания, на территории национального парка запрещено передвижение на данной технике, а следовательно, ограничен и её ввоз, - сообщили в ФГБУ «Заповедное подлеморье».

Также в местах активных миграций и мест размножения водоплавающих, околоводных и других видов птиц, в том числе редких и краснокнижных на территории Забайкальского нацпарка, на озере Бормашевое запрещено использование судов с лодочными моторами (за исключением охранных, научно-исследовательских и воспроизводственных мероприятий, осуществляемых сотрудниками «Заповедного Подлеморья»).

Согласно исследованиям ученых, шум от лодочных моторов напрямую влияет на смертность и размножение рыб, птиц и других обитателей водоемов. Стресс от шумового загрязнения, испытываемый ими, ощутимо снижает популяцию вида.

Более подробная информация - на сайте ФГБУ «Заповедное подлеморье».

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