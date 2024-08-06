Общество 06.08.2024 в 15:14

Ночной клуб в Улан-Удэ не дает жизни целому дому

Отчаявшиеся улан-удэнцы уже не знают кому жаловаться
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Ночной клуб в Улан-Удэ не дает жизни целому дому

Жители дома по улице Ключевская разместили в соцсетях пост отчаяния, в котором жалуются на находящийся по соседству ночной клуб. Веселится и ликует весь народ там до самого утра. При чем, как в выходные, так и в будние дни.

Горожане пишут, что ночи напролет вынуждены проводить под громкую музыку, басы, крики и драки посетителей клуба «Felicity», находящегося по Ключевской, 4В.

- Мы обычные люди, которым с утра надо на работу. Среди нас есть пенсионеры, семьи с детьми, инвалиды, участники СВО и госслужащие. Многие из нас страдают недосыпом из-за того, что ночью просыпаются от шума клуба. Все это уже отражается на нашем здоровье и эффективности на работе. Если посетителей ночного клуба вызываемая нами полиция еще может угомонить на какое-то время, то музыку они сделать тише не могут, потому что у ППС нет таких полномочий. Наши заявления уходят участковому, который проводит с юрлицами профилактические беседы о недопустимости нарушения закона и отправляет наши заявления в Октябрьскую административную комиссию, чтоб они вынесли правовое решение, о которых нам ничего неизвестно, - пишут жители дома №4В.
Как оказалось, горожане уже жаловались и в Роспотребнадзор, и в прокуратуру Октябрьского района, но увы, ответа на их обращение пока не последовало. Сейчас они в своем обращении взывают к Главе республики и мэру города.

Ранее ночной клуб «Felicity» располагался по соседству с площадью Советов и систематически трепал нервы жителям Советского района. Как нам стало известно, местные жители тогда не стали терпеть ночного шума и начали активно жаловаться, как в Роспотребнадзор, так и в сервис «Активный горожанин». Их обращение услышали, скорее всего довели до хозяев клуба, и те значительно убавили громкость музыки, а потом и вовсе съехали в Октябрьский район, видимо надеясь, что жители там будут намного сговорчивее.

Жители дома на Ключевской также пишут, что рядом с этим ночным клубом происходят не только систематические пьяные драки, но и другие вопиющие случаи. Не так давно, например, в СМИ сообщали о голом мужчине в наркотическом опьянении, который безобразничал и вытворял непотребные действа с машинами.

- Мы просим привлечь внимание к нашей проблеме, так как оказались заложниками ночного клуба и забыли про здоровый и спокойный сон. Просим провести проверку и замер шума от клуба «Felicity» в ночное время. Также просим доработать закон о тишине и покое граждан республики в ночное время, где четко будет регламентировано на каком расстоянии от жилых домов могут находиться ночные увеселительные заведения и введен штраф за систематическое нарушение закона для юрлиц, так как существующий штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей несущественный для заведений такого типа и покрывается за час работы заведения, - в заключении пишут жильцы дома №4В по улице Ключевская.

Фото: loon.site

Теги
ночной клуб драка горожане шум музыка закон жалоба

Все новости

В Бурятии осталась единственная дорога в Заиграево
06.08.2024 в 15:24
Ночной клуб в Улан-Удэ не дает жизни целому дому
06.08.2024 в 15:14
Бурятия отправила в Китай и Монголию более 100 тысяч кубометров леса
06.08.2024 в 15:08
Туристам запретили пользоваться гидроциклами и квадроциклами на территории Забайкальского нацпарка
06.08.2024 в 14:48
Цены на поезда в Бурятии стали кусаться
06.08.2024 в 14:41
Жительница Улан-Удэ отдала мошенникам все, включая пособия на детей
06.08.2024 в 14:20
Жителей Бурятии зовут на Православный фестиваль в село Посольское
06.08.2024 в 13:51
В Бурятии 70-летняя женщина-водитель попала в ДТП
06.08.2024 в 13:31
В Улан-Удэ пропала молодая женщина
06.08.2024 в 12:55
В Селенгинском районе Бурятии готовятся к подтоплению
06.08.2024 в 12:35
ЗУРХАЙ
с 31 июля по 6 августа

Читайте также
Туристам запретили пользоваться гидроциклами и квадроциклами на территории Забайкальского нацпарка
Водная техника представляет  угрозу для жизни его обитателей
06.08.2024 в 14:48
Цены на поезда в Бурятии стали кусаться
Ранее дешевые билеты ускоренно дорожают
06.08.2024 в 14:41
Мэр Улан-Удэ раскритиковал работу по озеленению города
Косари-подрядчики, по его словам, устроили безобразие
06.08.2024 в 12:15
Награжденный орденом Мужества младший сержант из Бурятии погиб на СВО
В спецоперации Сергей Леонтьев участвовал с первых дней
06.08.2024 в 11:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru