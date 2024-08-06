Ночной клуб в Улан-Удэ не дает жизни целому дому

Жители дома по улице Ключевская разместили в соцсетях пост отчаяния, в котором жалуются на находящийся по соседству ночной клуб. Веселится и ликует весь народ там до самого утра. При чем, как в выходные, так и в будние дни.

Горожане пишут, что ночи напролет вынуждены проводить под громкую музыку, басы, крики и драки посетителей клуба «Felicity», находящегося по Ключевской, 4В.

- Мы обычные люди, которым с утра надо на работу. Среди нас есть пенсионеры, семьи с детьми, инвалиды, участники СВО и госслужащие. Многие из нас страдают недосыпом из-за того, что ночью просыпаются от шума клуба. Все это уже отражается на нашем здоровье и эффективности на работе. Если посетителей ночного клуба вызываемая нами полиция еще может угомонить на какое-то время, то музыку они сделать тише не могут, потому что у ППС нет таких полномочий. Наши заявления уходят участковому, который проводит с юрлицами профилактические беседы о недопустимости нарушения закона и отправляет наши заявления в Октябрьскую административную комиссию, чтоб они вынесли правовое решение, о которых нам ничего неизвестно, - пишут жители дома №4В.

Как оказалось, горожане уже жаловались и в Роспотребнадзор, и в прокуратуру Октябрьского района, но увы, ответа на их обращение пока не последовало. Сейчас они в своем обращении взывают к Главе республики и мэру города.

Ранее ночной клуб «Felicity» располагался по соседству с площадью Советов и систематически трепал нервы жителям Советского района. Как нам стало известно, местные жители тогда не стали терпеть ночного шума и начали активно жаловаться, как в Роспотребнадзор, так и в сервис «Активный горожанин». Их обращение услышали, скорее всего довели до хозяев клуба, и те значительно убавили громкость музыки, а потом и вовсе съехали в Октябрьский район, видимо надеясь, что жители там будут намного сговорчивее.

Жители дома на Ключевской также пишут, что рядом с этим ночным клубом происходят не только систематические пьяные драки, но и другие вопиющие случаи. Не так давно, например, в СМИ сообщали о голом мужчине в наркотическом опьянении, который безобразничал и вытворял непотребные действа с машинами.

- Мы просим привлечь внимание к нашей проблеме, так как оказались заложниками ночного клуба и забыли про здоровый и спокойный сон. Просим провести проверку и замер шума от клуба «Felicity» в ночное время. Также просим доработать закон о тишине и покое граждан республики в ночное время, где четко будет регламентировано на каком расстоянии от жилых домов могут находиться ночные увеселительные заведения и введен штраф за систематическое нарушение закона для юрлиц, так как существующий штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей несущественный для заведений такого типа и покрывается за час работы заведения, - в заключении пишут жильцы дома №4В по улице Ключевская.

Фото: loon.site