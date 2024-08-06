10 августа на целый день закроют движение на дороге Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан

10 августа на 7 часов ограничат движение на региональной дороге в Баргузинском районе. В этот день состоится IV Международный марафон «Чистый Байкал» (возрастное ограничение 0+). Состязания проводятся на призы чемпионки мира из Бурятии, уроженки с. Ярикто, Натальи Соломинской.



- 10 августа на участке автомобильной дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан с 216 км по 230 км с 08.00 утра до 15.00 ч. будет полностью перекрыто движение для транспорта (между Горячинском (176 км) и Максимихой, т.е. от границы Прибайкальского и Баргузинского района до отворота на спортивно-оздоровительный лагерь «Ровесник»), - сообщили в правительстве Бурятии.



В этот день в Бурятии пройдет V Международный марафон «Чистый Байкал». Состязания проводятся на призы чемпионки мира Натальи Соломинской. Минтранс Бурятии просит учитывать данный факт при планировании поездок.

Фото: Номер один