Так просто не похоронишь

Вот объясняешь им, как человекам: мол, мужчина, по документам вы мертвы, а значит, можете скандалить сколько хотите – мы с трупами не разговариваем! Нет же, лезут и лезут, управы на них нет…

Вот, к примеру, житель Улан-Удэ узнал, что в загсе Бурятии есть запись акта о его смерти. Там черным по белому написано: умер в декабре прошлого года. Ну вот и шел бы на кладбище, искал себе ямку, а не портил людям обед.

Но ведь нет, пошел в Октябрьский районный суд доказывать, что он живой. И это ведь еще умудриться надо – мало ли, что ты говорить можешь и ходить, утки вон тоже умеют. Им же пенсию за это не платят!

В общем, выяснилось, что с его смертью нахимичили в следственном отделе по Железнодорожному району Следкома. Приложили руку к этому и врачи скорой помощи…

В суде посмотрели на паспорт гражданина, на совсем не трупный цвет лица, понюхали (возможно, тут мы утверждать не беремся), не пахнет ли мертвечинкой. И, недолго думая, оживили покойничка, аннулировав пресловутую запись.