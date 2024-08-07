Общество 07.08.2024 в 08:32

Военную амуницию для СВО шьют по выкройке швеи из Бурятии

Бойцы признали ее лекало самым простым и надежным
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Текст: Елена Кокорина
Военную амуницию для СВО шьют по выкройке швеи из Бурятии

Выкройку армейского подсумка, который разработала жительница Бурятии, занимающаяся пошивом военной амуниции, признали самой простой, надежной и удобной. Лекалом атрибута военной экипировки предназначенного для хранения и переноски магазина для автомата Калашникова воспользовалась и швея из Татарстана. Именно она поделилась хвалебными отзывами бойцов о данной модели подсумка.

- Шили подсумок АК2 по выкройке Аиды Абыковой из Бурятии. И теперь со всех направлений, от разных подразделений получаем о нем восторженные отзывы. Ребята благодарят и пишут, что подсумки очень удобные, магазины свободно вытаскиваются, не цепляются, не застревают, хотя такие проблемы часто возникают на других моделях подсумков, - пишет швея Светлана из Альметьевска.

Фото: скриншот видео из группы «Шьем для наших»

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СВО амуниция швея

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