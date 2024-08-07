Общество 07.08.2024 в 09:26

В Бурятии стали чаще насиловать и хулиганить

При этом общий уровень преступности снизился почти на 10%
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии стали чаще насиловать и хулиганить
В январе – июле 2024 года в Бурятии зарегистрировали 10 370 преступлений. Это на 9,8% ниже аналогичного показателя 2023 года, сообщили в республиканской прокуратуре.

В частности, сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (-12%), убийств (-11%), краж (-30%), грабежей (-40%), мошенничеств (-4,8%).

При этом отмечается рост криминальных посягательств, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью (+12%), изнасилований и покушений на изнасилование (+33%), незаконным оборотом оружия (+2%) и наркотиков (+2,5%), хулиганств (+18%).

Снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах (-24%) и в состоянии алкогольного опьянения (-16%). Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 22% и 36% соответственно.

Также сохраняется динамика роста преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. За 7 месяцев этого года зарегистрированы 3254 таких преступления (+9%), чуть меньше половины которых составили мошенничества (1502).

Фото: pixabay.com

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