Общество 07.08.2024 в 10:39
Почти 30 домов остались без холодной воды в Улан-Удэ
Причина отключения - аварийно-восстановительные работы
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сегодня с 10 до 17 часов отключили холодную воду в домах на улицах Гагарина, Цивилева, Московская и проспекте 50-летия Октября. Как сообщили в МУП «Водоканал», причина отключения - проведение аварийно-восстановительных работ по ремонту задвижки по ул. Красноармейская, 20.
Фото: «Номер один»
«Приносим свои извинения за временные неудобства. Специалисты предприятия сделают всё возможное, чтобы завершить работы раньше озвученного времени. Подвоз воды организован», - сообщили на предприятии.
Фото: «Номер один»
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