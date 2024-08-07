Почти 30 домов остались без холодной воды в Улан-Удэ

«Приносим свои извинения за временные неудобства. Специалисты предприятия сделают всё возможное, чтобы завершить работы раньше озвученного времени. Подвоз воды организован», - сообщили на предприятии.





В Улан-Удэ сегодня с 10 до 17 часов отключили холодную воду в домах на улицах Гагарина, Цивилева, Московская и проспекте 50-летия Октября. Как сообщили в МУП «Водоканал», причина отключения - проведение аварийно-восстановительных работ по ремонту задвижки по ул. Красноармейская, 20.Фото: «Номер один»