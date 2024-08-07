Жителям пострадавших от наводнения районов продолжают оказывать финансовую помощь.

- 112 пострадавших от паводка жителей Тарбагатайского района уже получили финансовую помощь. Сумма выплат составила 1 млн 680 тыс. рублей по 15 тыс. на одного члена семьи. В работе у минсоцзащиты Бурятии находятся еще 34 заявления, в том числе одно от жителя Заиграевского района и 7 – из Мухоршибирского района, - сообщила министр соцзащиты населения РБ Татьяна Быкова.

Министр отметила, что сбор заявлений от пострадавших ведется в оперативном порядке. Выплаты будут предоставлены всем пострадавшим, освидетельствованным комиссией органа местного самоуправления по установлению факта проживания в жилом помещении, которое находится в зоне ЧС.

Напомним, заявление пострадавшего от паводка о финансовой помощи можно направить через Госуслуги, многофункциональные центры либо обратившись лично в отдел защиты населения по месту жительства.

К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие полномочия законного представителя, если интересы заявителя несёт иное лицо. Все остальные документы поступают в органы социальной защиты в рамках межведомственного взаимодействия.

Для оказания единовременной помощи отделы социальной защиты населения запрашивают копии документов, подтверждающие фактическое проживание в жилом помещении, которое попало в зону чрезвычайной ситуации, либо заключение комиссии органа местного самоуправления по установлению факта проживания в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации.

Для оказания финансовой помощи в связи с утратой имущества также отделами соцзащиты населения запрашиваются правоустанавливающие документы на жилое помещение или копии договора найма жилого помещения и также копии заключения органа местного самоуправления об установлении факта частичной или полной утраты имущества первой необходимости.

Фото: скриншот видео, правительство Бурятии