Забота о здоровье и культурные традиции

Развитие социального туризма в рамках национального проекта «Демография» ориентировано на оздоровление и культурный отдых старшего поколения. В этой связи участники движения «Серебряные волонтеры» и слушатели Университета третьего возраста из Заиграевского района отправились в различные места на живописных берегах Байкала.Несмотря на жару и значительное расстояние до курортов, количество желающих искупаться в водах Байкала в этом году заметно возросло. Заиграевцы, состоящие из мам, бабушек, внуков и специалистов отдела, отправились в курортный поселок Горячинск, а слушатели Университета третьего возраста из села Усть-Брянь ознакомились со всеми достопримечательностями Гремячинска. Не только купались и загорали, но и ставили театрализованные миниатюры. Например, новая интерпретация сказки «Репка» позволила многим участникам, даже самым скромным, раскрыть свои таланты. Исполнение песен «Ах ночь, голубая ночь» и «Морячка» в исполнении импровизированной группы привлекло внимание отдыхающих, которые также захотели насладиться вокальным репертуаром коллектива из Усть-Брянь.- Мы зарядились энергией и отличным настроением до следующего года! - поделилась впечатлениями Надежда Макаровна. - Едва вернувшись домой, мы уже начали планировать следующее лето.В этом году «серебряные» волонтеры из села Новоильинск объединились со своими ровесниками — членами Совета ветеранов посёлка, пенсионерами-железнодорожниками, и стали одной дружной командой. К ним присоединились односельчане из категории «Дети войны».Возраст участников был разным, но никто не выражал недовольства по поводу трудностей в пути, если таковые возникали. Все активно участвовали в утренней зарядке и заплывах, и никто не чувствовал себя изолированным. Особенно приятно удивило, что среди путешественниц была 85-летняя Римма Михайловна Вялкина, которая следила за порядком и режимом в эти веселые дни.- Нам и годы не беда! — шутливо заметила Тамара Михайловна Сверкунова. - Если в Байкале теплая вода!Специалисты Минсоцзащиты Бурятии отмечают, что активный отдых, новые знакомства и общение, а также важность увлечений для пожилых людей — все это способствует здоровью и долголетию людей старшего возраста, а также улучшает качество жизни. Поддерживая активный образ жизни, участники имеют возможность наслаждаться социальными взаимодействиями с людьми всех возрастов, ведь возраст - это всего лишь цифра в паспорте.Фото: предоставлено Минсоцзащиты Бурятии