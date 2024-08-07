«VK видео» стало самым скачиваемым приложением у россиян

Приложение «VK видео» возглавило списки самых скачиваемых приложений в России на фоне проблем с работой YouTube. Такие данные приводятся в магазинах приложений Google Play и AppStore, их также подтвердили в VK.Также в AppStore в тройку наиболее скачиваемых приложений в РФ вошли Rutube и TikTok, а в Google Play – «Дзен» и приложение для просмотра смешных изображений.В VK подтвердили ТАСС рост скачиваний «VK видео» - установки приложения возросли в 4,5 раза относительно среднемесячных значений.