Общество 07.08.2024 в 13:40

Более 16 тысяч жителей Бурятии пользуются приложением Госуслуги.Дом

Приложение помогает решать повседневные вопросы ЖКХ
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Текст: Служба информации "Номер один"
Более 16 тысяч жителей Бурятии пользуются приложением Госуслуги.Дом

Минстрой России совместно с Минцифры России проводят системную работу по развитию и внедрению мобильной платформы для решения всех вопросов ЖКХ в одном окне – мобильного приложения Госуслуги.Дом. Количество его пользователей уже превысило 5 миллионов. Только за последнюю неделю приложение скачали более 81 тысячи россиян.

Онлайн-доступ ко всем платежным документам через приложение позволяет не пропустить сроки оплаты. Через приложение собственники совершили платежи на сумму более чем 6,5 млрд руб. Не менее полезны и другие возможности приложения Госуслуги.Дом. Так, домовые чаты собственников помогут не пропустить ни одной важной новости и всегда оставаться на связи с соседями.

- Жители многоквартирных домов уже подали почти 2 млн. обращений в управляющие и ресурсоснабжающие организации. За последнюю неделю они отправили более 46 тысяч обращений. Это масштабная цифра. Она подтверждает, что приложение стало надежным помощником собственников в повседневном решении вопросов ЖКХ, – отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

Кроме того, приложение позволяет собственникам изучать отчеты по доходам и расходам управляющих организаций за прошлые годы, получать информацию о сроках капремонта и запланированных работах, а также при необходимости направлять обращения в жилищную инспекцию.

- Основная задача приложения – быть единым окном для граждан, которые хотят управлять своим домом быстро и легко. Благодаря цифровизации у жителей появилась возможность в одном приложении оплатить ЖКУ, передать показания или связаться с управляющей организацией, обсудить насущные вопросы в домовых чатах, - отметил замминистра строительства и модернизации ЖКК Бурятии Александр Маренич.

Авторизоваться в приложении можно через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Данные о недвижимости, приборах учета и счетах загружаются автоматически. В случае отсутствия информации можно подать заявку, и управляющая или ресурсоснабжающая организация актуализирует данные.

Приложение создано на базе государственной информационной системы ЖКХ («ГИС ЖКХ»). Цифровое решение развивает АО «Оператор информационной системы» при поддержке Минстроя и Минцифры России. Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery.

 

 

Фото: правительство Бурятии

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