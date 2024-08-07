В Улан-Удэ ожидается коллапс на Борсоева

В Улан-Удэ из-за продолжающегося ремонта коммунальной инфраструктуры с сегодняшнего дня, 7 августа, ограничат движение по ул. Борсоева недалеко от рынка «Динамо». Как сообщили в мэрии, для объезда закрытого участка в направлении виадука задействуют одну полосу встречного движения. По этой причине движение транспорта в направлении ул. Куйбышева у закрытого участка будет осуществляться по двум полосам вместо трех.Схемы движения общественного транспорта здесь не изменятся.«Уважаемые горожане! Просим вас с пониманием отнестись к временным неудобствам. Будьте внимательны, и по возможности заранее выбирайте пути объезда участка, где будет ограничено движение», - обратились к водителям в мэрии Улан-Удэ.