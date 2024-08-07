В центре Улан-Удэ укладывают новые прочные трубы большого диаметра

В центре Улан-Удэ ведется ремонт теплосетей. Там укладывают новые прочные трубы большого диаметра. Это позволит повысить качество услуг водо- и теплоснабжения для горожан, минимизировать аварии на сетях и добавить новые мощности для дальнейшего развития центральной исторической части Улан-Удэ.





- Сейчас износ коммунальных сетей в центре составляет более 90 процентов. К тому же они имеют маленький диаметр – от 100 до 350 мм, что не позволяет строить и подключать новые объекты. Благодаря мастер-плану выделены средства на модернизацию инфраструктуры в историческом центре - сетей тепло-, водоснабжения и канализации. Новые трубы почти в два, а то и три раза больше старых, их диаметр колеблется от 250 до 650. Это очень существенно, - поясняет Татьяна Матвеева, заммэра – председатель комитета по строительству администрации Улан-Удэ.

К тому же полипропиленовые трубы, которые используют для нового водовода, более долговечны и просты в монтаже. Хорошие показатели механической прочности и у новых стальных труб на сетях теплоснабжения.



Водопроводные трубы меняют на пересечении улиц Смолина – Борсоева, рядом с домом по ул. Смолина, 81. В ближайшее время работы начнутся по ул. Смолина, у дома по ул. Бау Ямпилова, 1.

Уже проложены: участок самотечной канализации по ул. Свободы, напорная канализация по ул. Фрунзе, 5, здесь же смонтированы две нитки трубопровода по 40 м. Ведутся земляные работы для прокладки труб на пересечении улиц Смолина – Советская, Свердлова – Балтахинова, на ул. Свободы (2 участок).

Проведены земляные работы для замены труб на тепловой сети №2, на участке по ул. Энгельса до пр. Победы. На улице Трактовая демонтированы стальные трубы надземного трубопровода, смонтирована 31 скользящая опора для новой трубы. Также смонтирован арматурный каркас для четырех неподвижных опор трубопровода. На проспекте Победы демонтированы железобетонные блоки двух тепловых камер. Идет укладка трубопровода в проходном канале от тепловой камеры до поворота по ул. Балтахинова.

В общей сложности за 2024-2025 годы в центральной части города обновят около 20 километров коммунальных сетей. Будут заменены сети водоснабжения и канализации, общей протяжённостью более 17 километров, на 16 участках. Также реконструируют более трёх километров теплотрассы №2.

Фото: администрация г. Улан-Удэ