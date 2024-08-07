Общество 07.08.2024 в 15:09
На федеральной трассе в Бурятии образовалась гигантская пробка
Она образовалась в районе Сухары, где действует реверсивное движение
Текст: Андрей Константинов
На федеральной трассе «Байкал» в Мухоршибирском районе Бурятии, где сегодня ранним утром открыли движение, образовалась огромная пробка на подъезде к объездной дороге через реку Сухара. Как сообщает вайбер-чат «Мухоршибирь-инфо.24/7», она тянется от Мухоршибири с одной стороны и от субургана на Тугнуйском хребте с другой стороны.
Напомним, на этом участке действует реверсивное движение. По двум другим участкам, которые также были открыты утром - через реки Тугнуй (543-1 км) и Хонхолойка (589-й км) - транспорт может ехать в обоих направлениях.
Фото: «Мухоршибирь-инфо.24/7»
Напомним, на этом участке действует реверсивное движение. По двум другим участкам, которые также были открыты утром - через реки Тугнуй (543-1 км) и Хонхолойка (589-й км) - транспорт может ехать в обоих направлениях.
Фото: «Мухоршибирь-инфо.24/7»