Общество 07.08.2024 в 15:09

На федеральной трассе в Бурятии образовалась гигантская пробка

Она образовалась в районе Сухары, где действует реверсивное движение
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Текст: Андрей Константинов
На федеральной трассе в Бурятии образовалась гигантская пробка
На федеральной трассе «Байкал» в Мухоршибирском районе Бурятии, где сегодня ранним утром открыли движение, образовалась огромная пробка на подъезде к объездной дороге через реку Сухара. Как сообщает вайбер-чат «Мухоршибирь-инфо.24/7», она тянется от Мухоршибири с одной стороны и от субургана на Тугнуйском хребте с другой стороны.

Напомним, на этом участке действует реверсивное движение. По двум другим участкам, которые также были открыты утром - через реки Тугнуй (543-1 км) и Хонхолойка (589-й км) - транспорт может ехать в обоих направлениях.

Фото: «Мухоршибирь-инфо.24/7»
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трасса движение

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