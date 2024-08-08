Общество 08.08.2024 в 09:17

В Бурятии значительно увеличили выплаты добровольцам

Контрактникам будут выплачивать миллион рублей
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии значительно увеличили выплаты добровольцам

Контрактникам в Бурятии значительно повысят выплаты. Они достигнут миллиона рублей. Такую новость сообщил сегодня в своем телеграм-канале Глава республики Алексей Цыденов.

- С сегодняшнего дня всем тем, кто подпишет контракт с Минобороны, мы увеличиваем выплаты за счет бюджета республики до 500 тысяч рублей. С учетом единовременной выплаты от Минобороны в размере 400 тысяч и поддержки бизнеса в размере 100 тысяч, каждый подписавший контракт в итоге получит миллион рублей сразу, - сообщил глава Бурятии.

Глава добавил также, что помимо этого, ежемесячно, в период службы на СВО, Минобороны выплачивает от 200 тысяч.

- Враг всё больше бросает вызов нашей стране. Проигрывая по всем фронтам, он начинает обстреливать и нападать на мирные посёлки и гражданское население. Пересёк границу и напал на Курскую область. У нас в республике были и есть сильные люди, готовые встать на защиту. И мы готовы их поддержать всем, чем можем. Предприниматели Бурятии помогали и раньше, а сейчас еще больше готовы усилить свою помощь, - добавил Цыденов.

Фото: Номер один

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СВО выплаты добровольцы контрактники

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