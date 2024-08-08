Общество 08.08.2024 в 10:05

В Бурятии начался FLiRT

Коронавирусная инфекция пошла по легкому варианту
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Текст: Иван Иванов
В Бурятии начался FLiRT
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о росте заболеваемости в 58 регионах России. В среднем по стране за неделю она увеличилась на 28,2%. Врачи связывают рост с новыми вариантами вируса, в частности с распространением группы FLiRT.

— Распространение связано с тем, что появился новый вариант, — сообщил в российских СМИ вирусолог Анатолий Альтштейн. — Вся эта коронавирусная пандемия волнами и развивалась: появляется вариант с высокой заразностью, поднимается волна, заразность падает, волна опускается. Возможно, FLiRT является не единственным вариантом, который активно распространяется.

По словам иммунолога Николая Крючкова, в России сейчас встречаются различные эволюционные варианты штамма омикрон, FLiRT — один из них. Однако ожидается, что он вытеснит остальные. В Бурятии пока обстановка остается стабильной.

«Специалистами Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия продолжается мониторинг заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Так, за прошлую неделю выявлено 6 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. По-прежнему преобладающими остаются геноварианты штамма Омикрон. С учетом текущей эпидемиологической ситуации по COVID-19 в настоящее время в республике введение каких-либо дополнительных противоэпидемических мероприятий, в том числе ограничительного характера, не планируется», - сообщили «Номер один» в Управлениии Роспотребнадзора по РБ.

Как отмечают эпидемиологи, важно не пренебрегать мерами профилактики - чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, избегать контактов с людьми с признаками заболевания. И, самое главное, не заниматься самолечением, а сразу же обращаться к врачу, чтобы избежать негативных последствий для своего здоровья.

Фото: «Номер один»
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