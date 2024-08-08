Общество 08.08.2024 в 10:29
В Улан-Удэ перекроют дорогу по переулку Карьерный
Автомобилистов просят выбирать пути объезда
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ с 12 по 30 августа будет перекрыта дорога по переулку Карьерный: от Детской поликлиники до ул. Трубачеева. Как сообщили в мэрии, причина закрытия проезда - перенос инженерных сетей в рамках ремонта автомобильной дороги.
«Уважаемые автомобилисты! Будьте внимательны и выбирайте пути объезда указанного участка дороги согласно установленным дорожным знакам», - обратились к водителям городские власти.
«Уважаемые автомобилисты! Будьте внимательны и выбирайте пути объезда указанного участка дороги согласно установленным дорожным знакам», - обратились к водителям городские власти.
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