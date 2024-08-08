В Улан-Удэ перекроют дорогу по переулку Карьерный

В Улан-Удэ с 12 по 30 августа будет перекрыта дорога по переулку Карьерный: от Детской поликлиники до ул. Трубачеева. Как сообщили в мэрии, причина закрытия проезда - перенос инженерных сетей в рамках ремонта автомобильной дороги.«Уважаемые автомобилисты! Будьте внимательны и выбирайте пути объезда указанного участка дороги согласно установленным дорожным знакам», - обратились к водителям городские власти.