Электроопоры угрожают жизни жителей Улан-Удэ

Накануне в региональных СМИ появилось сообщение, что электроопоры по улице Былинная в Улан-Удэ имеют недопустимый наклон, а деревянные основания их попросту сгнили. Таким образом, содержание объектов электросетевого хозяйства, обеспечивающих электроэнергией жилые дома оставалось под большим вопросом.

Проверкой данных электроопор занялась прокуратура Советского района.

- Установлено, что филиалом ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» в нарушение требований технической эксплуатации электрических станций и сетей не организовано надлежащее содержание объектов электросетевого хозяйства. Железобетонные электроопоры имеют недопустимый наклон, сколы, трещины, допущено частичное разрушение и загнивание деревянных опор и бетонных приставок, - рассказали в прокуратуре.

В связи с этим прокурор направил в суд иск о возложении на энергоснабжающую организацию обязанности устранить данные нарушения до 31 декабря 2024 года. Суд поддержал иск. В итоге ПАО «Россети Сибирь» заменит 14 опор линий электропередач.

Фото: Номер один