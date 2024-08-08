Общество 08.08.2024 в 10:51

Жительнице Улан-Удэ придется расстаться с кошками после жалобы соседей

Они устала от запаха из квартиры, где жили сразу 18 животных
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Текст: Андрей Константинов
Жительнице Улан-Удэ придется расстаться с кошками после жалобы соседей
В Улан-Удэ на горожанку, содержавшую в своей квартире почти два десятка кошек, составили административный протокол. Как сообщили в Управлении ветеринарии РБ, ранее на хозяйку животных пожаловалась соседка. Ей не понравился резкий запах, исходящий из жилища, где содержались кошки.

«На основании жалобы женщины инспектор Управления ветеринарии выехал на указанный адрес, где было насчитано 18 кошек и зафиксировано несоблюдение общих требований к их содержанию. По результату осмотра составлен административный протокол по статье 8.52 ч.1 КоАП РФ «Несоблюдение требований к содержанию животных». После беседы с хозяйкой кошек принято решение о передаче животных новым владельцам», - рассказали в ведомстве.


В Управлении ветеринарии напоминают, что граждане могут быть наказаны за несоблюдение общих требований к содержанию животных (ст. 8.52 КоАП РФ часть 1), за жестокое обращение с животными, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния (ст. 8.52 КоАП РФ часть 2), а также за нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния (ст. 8.52 КоАП РФ часть 3).

Фото: Управлении ветеринарии РБ
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