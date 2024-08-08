Общество 08.08.2024 в 10:51
Жительнице Улан-Удэ придется расстаться с кошками после жалобы соседей
Они устала от запаха из квартиры, где жили сразу 18 животных
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ на горожанку, содержавшую в своей квартире почти два десятка кошек, составили административный протокол. Как сообщили в Управлении ветеринарии РБ, ранее на хозяйку животных пожаловалась соседка. Ей не понравился резкий запах, исходящий из жилища, где содержались кошки.
В Управлении ветеринарии напоминают, что граждане могут быть наказаны за несоблюдение общих требований к содержанию животных (ст. 8.52 КоАП РФ часть 1), за жестокое обращение с животными, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния (ст. 8.52 КоАП РФ часть 2), а также за нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния (ст. 8.52 КоАП РФ часть 3).
Фото: Управлении ветеринарии РБ
«На основании жалобы женщины инспектор Управления ветеринарии выехал на указанный адрес, где было насчитано 18 кошек и зафиксировано несоблюдение общих требований к их содержанию. По результату осмотра составлен административный протокол по статье 8.52 ч.1 КоАП РФ «Несоблюдение требований к содержанию животных». После беседы с хозяйкой кошек принято решение о передаче животных новым владельцам», - рассказали в ведомстве.
В Управлении ветеринарии напоминают, что граждане могут быть наказаны за несоблюдение общих требований к содержанию животных (ст. 8.52 КоАП РФ часть 1), за жестокое обращение с животными, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния (ст. 8.52 КоАП РФ часть 2), а также за нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния (ст. 8.52 КоАП РФ часть 3).
Фото: Управлении ветеринарии РБ
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