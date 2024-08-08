На центральную площадь в Улан-Удэ вернулся бык

В Улан-Удэ на площадь Советов вернули топиарного быка. Месяцем ранее горожане изрядно покалечили животное, поэтому городским чиновникам пришлось озаботиться его ремонтом.

- В июле горожане порвали животному спину в нескольких местах, а также оторвали хвост. Сотрудники Комбината по благоустройству забрали топиарную фигуру с сезонной зоны отдыха и увезли на ремонт. Быка отремонтировали и сегодня установили его на свое место, - комментируют в Комбинате по благоустройству города.

Жителей Улан-Удэ просят бережнее относиться к топиарным фигурам и прочим предметам благоустройства города.

- Это наше общее имущество и оно должно служить долго. Только вместе мы можем сделать Улан-Удэ чище, красивее и комфортнее! Помните, что за свой город отвечает каждый из нас, - подчеркнули в Комбинате по благоустройству.

Фото: Комбинат по благоустройству города Улан-Удэ