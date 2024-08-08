Общество 08.08.2024 в 11:11
В Улан-Удэ сдвинули сроки отключения горячей воды
Её не будет почти у всех горожан с 21 по 30 августа
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сдвинули сроки масштабного отключения горячей воды, которая затронет жителей всех районов города, кроме потребителей котельных, где отключения идут по своим графикам. Ранее в мэрии сообщали, что воды не будет с 19 по 28 августа. Однако сегодня в ТГК-14 дали уточненную информацию: отключение пройдет с 21 по 30 августа.
«В связи с аварийным отключением энергоблоков на Гусиноозёрской ГРЭС в республике возникли перебои с электричеством. Теплоэнергетики ТГК-14 несмотря на плановый останов оборудования станции оперативно «развернули» работу ТЭЦ-1, произвели переключение нагрузки, тем самым закрыв энергодефицит и обеспечив Улан-Удэ электроэнергией. Тем не менее, для стабильного и надёжного прохождения предстоящего отопительного сезона Улан-Удэнской ТЭЦ-1 необходим плановый ремонт. За 10 дней на станции будет произведён запланированный ранее ремонт теплофикационного оборудования, после которого потребители будут подключаться к горячему водоснабжению», - сообщили в ТГК-14.
Энергетики попросили горожан с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.
Фото: «Номер один»
«В связи с аварийным отключением энергоблоков на Гусиноозёрской ГРЭС в республике возникли перебои с электричеством. Теплоэнергетики ТГК-14 несмотря на плановый останов оборудования станции оперативно «развернули» работу ТЭЦ-1, произвели переключение нагрузки, тем самым закрыв энергодефицит и обеспечив Улан-Удэ электроэнергией. Тем не менее, для стабильного и надёжного прохождения предстоящего отопительного сезона Улан-Удэнской ТЭЦ-1 необходим плановый ремонт. За 10 дней на станции будет произведён запланированный ранее ремонт теплофикационного оборудования, после которого потребители будут подключаться к горячему водоснабжению», - сообщили в ТГК-14.
Энергетики попросили горожан с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.
Фото: «Номер один»
Тегигорячая вода отключение