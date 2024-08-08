К своему 18-летию девушка из Бурятии получила 1,2 млн рублей

Судебные приставы Бурятии взыскали со злостного неплательщика алиментов 1,2 миллиона рублей. Мужчина довольно продолжительное время уклонялся от выплаты денежных средств, в итоге к совершеннолетию ребенка у него образовался долг свыше миллиона.

- На содержание своего несовершеннолетнего ребенка он очень долго не платил алименты, а в последние пять лет выплачивал лишь по 4 тысячи рублей. К 18-летию дочери долг отца по алиментам достиг 1,2 миллиона рублей. В результате применения комплекса мер принудительного характера задолженность по алиментам была взыскана с расчетных счетов должника в полном объеме, - рассказали в региональном Управлении судебных приставов.

Главный судебный пристав Республики Бурятия Пётр Ертанов отметил, что по закону родители обязаны выплачивать алименты на содержание несовершеннолетних детей до тех пор, пока ребенку не исполнится 18 лет.

- В том случае, если должник уклонялся от выполнения своих обязанностей, задолженность, которая образовалась к совершеннолетию ребенка, никуда не исчезнет и будет взыскиваться принудительно до полного её погашения, -подчеркнул Ертанов.

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