В Улан-Удэ следователи занялись аварийным домом

В Улан-Удэ следователи Следственного комитета Бурятии начали проверку по факту нарушения прав граждан, проживающих в аварийном доме.«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, в которой сообщалось о нарушении прав граждан, проживающих в Улан-Удэ в ветхом доме, 1938 года постройки, признанном аварийным. Несмотря на опасность обрушения конструкций, люди из него не расселены, определённые для расселения дома сроки сокращены лишь в судебном порядке. Проживание в таких условиях может представлять опасность для жизни и здоровья людей», - рассказали в следственном ведомстве.В рамках проверки следователи выяснят все обстоятельства возникшей ситуации. По ее итогам будет принято процессуальное решение.Фото: «Номер один»