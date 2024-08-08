Общество 08.08.2024 в 13:48
В Бурятии погибшего военного наградили орденом Мужества
Зорикто Доржиев был дважды ранен, но снова возвращался на передовую
Текст: Андрей Константинов
9 августа в селе Тохорюкта Хоринского района простятся с военнослужащим Зорикто Доржиевым. Он погиб 1 июля в районе Урожайного.
Как сообщил вайбер-чат «Хоринск-инфо.24/7», Зорикто Доржиев родился 19 сентября 1987 года в селе Тэгда. После окончания средней школы поступил в профессионально-техническое училище №15, где получил специальность водителя-автокрановщика.
Работал в Якутии на Мирнинском ГОКе, затем в Улан-Удэ на ЛВРЗ.
В январе 2023 года Зорикто Доржиев подписал контракт, служил в 5-й Гвардейской танковой бригаде. Был дважды ранен. После лечения вновь возвращался в строй и шел на передовую.
«Среди своих боевых товарищей Зорикто пользовался большим уважением. Они вспоминают его как смелого бойца, идущего всегда впереди, никогда не бросавшего в беде боевого товарища», - рассказали в чате.
Зорикто Доржиев погиб 1 июля 2024 года при выполнении боевых задач в районе населенного пункта Урожайное. Награжден орденом Мужества посмертно.
Дома у Зорикто остались брат, сестры и тетя.
Фото: «Хоринск-инфо.24/7»
Как сообщил вайбер-чат «Хоринск-инфо.24/7», Зорикто Доржиев родился 19 сентября 1987 года в селе Тэгда. После окончания средней школы поступил в профессионально-техническое училище №15, где получил специальность водителя-автокрановщика.
Работал в Якутии на Мирнинском ГОКе, затем в Улан-Удэ на ЛВРЗ.
В январе 2023 года Зорикто Доржиев подписал контракт, служил в 5-й Гвардейской танковой бригаде. Был дважды ранен. После лечения вновь возвращался в строй и шел на передовую.
«Среди своих боевых товарищей Зорикто пользовался большим уважением. Они вспоминают его как смелого бойца, идущего всегда впереди, никогда не бросавшего в беде боевого товарища», - рассказали в чате.
Зорикто Доржиев погиб 1 июля 2024 года при выполнении боевых задач в районе населенного пункта Урожайное. Награжден орденом Мужества посмертно.
Дома у Зорикто остались брат, сестры и тетя.
Фото: «Хоринск-инфо.24/7»
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