В Бурятии погибшего военного наградили орденом Мужества

9 августа в селе Тохорюкта Хоринского района простятся с военнослужащим Зорикто Доржиевым. Он погиб 1 июля в районе Урожайного.Как сообщил вайбер-чат «Хоринск-инфо.24/7», Зорикто Доржиев родился 19 сентября 1987 года в селе Тэгда. После окончания средней школы поступил в профессионально-техническое училище №15, где получил специальность водителя-автокрановщика.Работал в Якутии на Мирнинском ГОКе, затем в Улан-Удэ на ЛВРЗ.В январе 2023 года Зорикто Доржиев подписал контракт, служил в 5-й Гвардейской танковой бригаде. Был дважды ранен. После лечения вновь возвращался в строй и шел на передовую.«Среди своих боевых товарищей Зорикто пользовался большим уважением. Они вспоминают его как смелого бойца, идущего всегда впереди, никогда не бросавшего в беде боевого товарища», - рассказали в чате.Зорикто Доржиев погиб 1 июля 2024 года при выполнении боевых задач в районе населенного пункта Урожайное. Награжден орденом Мужества посмертно.Дома у Зорикто остались брат, сестры и тетя.Фото: «Хоринск-инфо.24/7»