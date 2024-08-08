Общество 08.08.2024 в 13:50

Семьи из Бурятии могут стать лучшими волонтерами страны

Для этого им нужно принять участие во Всероссийском марафоне
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Текст: Служба информации "Номер один"
Семьи из Бурятии могут стать лучшими волонтерами страны

Семьи из Бурятии могут стать лучшими волонтерами страны. Для этого им надо принять участие во Всероссийском марафоне «Мама, папа, я – добрая семья», который будет идти с августа по ноябрь этого года (возрастное ограничение 0+).

В марафоне добрых дел может принять участие любая российская семья. Для этого нужно выполнять различные задания в семи тематических направлениях: культура, экология, медицина, наука, образование, социальное и зооволонтёрство.

- Благодаря волонтерству в нашей семье улучшилось взаимопонимание, мы учимся у наших детей, они в реальной жизни проникаются нашими ценностями. Отдавая частичку себя чему-либо большему, мы становимся счастливее, наполняем нашу жизнь новыми впечатлениями, открываем новое, растем как личность, -рассказала Наталья Аминева, волонтер года 2023.

Как считают организаторы, семейное волонтёрство объединяет, формирует общие ценности, делает крепкими отношения. Воспоминания о том, как вы преодолели трудности и стали командой, останутся на всю жизнь.

К примеру, среди заданий Марафона есть такие интересные как:посетить приют с животными вашего города, сдать вещи на переработку, организовать субботник, посадить дерево провести интервью у носителя народной культуры, сдать кровь на донорской акции, снять видеоролик о семейном спортивном челлендже, написать пост о донорской акции и .т.п

Марафон «Мама, папа, я – добрая семья» — это совместный проект Ассоциации Добро.рф и Движения Первых, который призван объединить сообщество российских семей вокруг идеи волонтерства и добровольчества.

Итоги марафона подведут на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Самые активные семьи получат призы от партнёров.

Принять участие и узнать подробности можно на сайте.

Возрастное ограничение 0+


Фото: loon.site

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Год семьи марафон Мама папа я – добрая семья

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