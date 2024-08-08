Семьи из Бурятии могут стать лучшими волонтерами страны. Для этого им надо принять участие во Всероссийском марафоне «Мама, папа, я – добрая семья», который будет идти с августа по ноябрь этого года (возрастное ограничение 0+).

В марафоне добрых дел может принять участие любая российская семья. Для этого нужно выполнять различные задания в семи тематических направлениях: культура, экология, медицина, наука, образование, социальное и зооволонтёрство.

- Благодаря волонтерству в нашей семье улучшилось взаимопонимание, мы учимся у наших детей, они в реальной жизни проникаются нашими ценностями. Отдавая частичку себя чему-либо большему, мы становимся счастливее, наполняем нашу жизнь новыми впечатлениями, открываем новое, растем как личность, -рассказала Наталья Аминева, волонтер года 2023.

Как считают организаторы, семейное волонтёрство объединяет, формирует общие ценности, делает крепкими отношения. Воспоминания о том, как вы преодолели трудности и стали командой, останутся на всю жизнь.

К примеру, среди заданий Марафона есть такие интересные как:посетить приют с животными вашего города, сдать вещи на переработку, организовать субботник, посадить дерево провести интервью у носителя народной культуры, сдать кровь на донорской акции, снять видеоролик о семейном спортивном челлендже, написать пост о донорской акции и .т.п

Марафон «Мама, папа, я – добрая семья» — это совместный проект Ассоциации Добро.рф и Движения Первых, который призван объединить сообщество российских семей вокруг идеи волонтерства и добровольчества.

Итоги марафона подведут на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Самые активные семьи получат призы от партнёров.

Принять участие и узнать подробности можно на сайте.

Возрастное ограничение 0+





Фото: loon.site