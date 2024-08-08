Общество 08.08.2024 в 14:08

Вода постепенно уходит из Онохоя

Сейчас там отсыпают дорогу к отрезанным домам
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Текст: Андрей Константинов
Вода постепенно уходит из Онохоя
В Онохое, где подтопило несколько домов, вода начинает постепенно спадать. Как сообщил вайбер-чат «Заиграево-инфо.24/7», в настоящий момент в поселке отсыпают дорогу к домам, отрезанным водой на улице Береговой, восточнее дамбы.

«После отсыпем дорогу к улицам Королева и Восточная. Сейчас там проезд очень узкий, просим жителей по возможности немного воздержаться от проезда», - рассказал глава Онохоя Владимир Иванов.

Фото: «Заиграево-инфо.24/7»
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