Общество 08.08.2024 в 14:45

В Москве стартовал автопробег в честь 85-летия Победы на Халхин-Голе

Он символично завершится в Монголии в поселке Сумбэр, где находилась ставка будущего маршала Георгия Жукова
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Москве стартовал автопробег в честь 85-летия Победы на Халхин-Голе

07 августа в Москве стартовал автопробег, приуроченный к 85-летию Победы на реке Халхин-Гол. В 1939 году советско-монгольские войска одержали над японскими захватчиками победу, которая сыграла весомую роль для исхода всей Второй мировой войны.

Памятная дата имеет большое значение для России и Монголии. Так, в Монголии в сентябре 2024 года запланированы масштабные праздничные мероприятия, участие в которых, как и в 2019 году на 80-летии, пообещал принять участие Президент России Владимир Путин.

В знак памяти и уважения подвигам солдат журналисты Монголии решили провести международный автопробег Москва-Сумбэр (Монголия).

Стартовал автопробег от памятника Георгию Жукову. И символично завершится в Монголии в поселке Сумбэр, где находилась ставка будущего маршала Георгия Константиновича. Стоит отметить, что именно за Победу на Халхин-Голе Г.К. Жуков получил свою первую Звезду Героя Советского Союза.  

Также в рамках автопробега прошло возложение цветов к Могиле неизвестного солдата главой республики Бурятия Алексеем Цыденовым совместно с участниками автопробега. 



- Победа на Халхин-Голе - это наша совместная победа, когда два народа объединились и победили врага - японских милитаристов. Здесь у стен великого Кремля, у вечного огня, у Могилы Неизвестного солдата мы отдаем должные честь и память нашим предкам, которые отстояли независимость и свободу нашей страны и Монголии, которые сложили свои жизни за то, чтобы мы сегодня жили, за то, чтобы мы могли быть сильными, независимыми, самостоятельными государствами. В память о тех событиях, о том героическом подвиге наших народов - сегодня эта церемония возложение венков. И я бы хотел отметить, что, когда Япония напала на Монголию, Советский Союз первым встал рядом, и вместе мы смогли победить. Когда фашистская Германия напала на Советский Союз, Монголия была первой страной, которая объявила о своей помощи Советскому Союзу, также объявила войну Германии. И в течение всей Великой Отечественной войны помогала Советскому Союзу всем, чем могла: мясом, лошадьми, тёплыми шубами, деньгами. Такая дружба и взаимопомощь наших народов историческая, проверенная годами. Очень важно, чтобы мы это помнили, чтобы наши дети это помнили. Чтобы мы хранили эту память в своем сердце, чтобы дружба наших народов была крепкая на века, - отметил глава Бурятии.  

Участие в автопробеге принимают корреспонденты ведущих СМИ Монголии, среди которых: главный государственный телеканал Монголии «MNB», городской телеканал Улан-Батора «UBS», «Эрхэт Монгол Групп» – крупнейший коммерческий медиахолдинг, в состав которого входят популярный новостной сайт Zinda.mn, телеканал TV 8, единственный российско-монгольский телеканал «Aist Global». От Бурятии участие принимает первый бурятский телеканал «Буряад ТВ».  

- Очень большое значение имеет эта победа на Халхин-Голе совместно советских и монгольских воинов. И я очень рада участвовать в этом автопробеге, который посвящен именно тем событиям, - поделилась участник автопробега, редактор программ телеканала «MNB» Нарантуяа Дечиндоржын.

- Дорога предков начинается отсюда, поэтому наш автопробег начинается от этого самого важного места. Мы очень благодарны. Мы не должны забывать о подвигах наших предков.  Поэтому сегодня возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата. Это человечно и очень волнительно, - делится эмоциями профессор, доктор исторических наук Монгольской академии наук Церенбалтав Минжин.

В целом, автопробег имеет большое политическое значения для развития современных российско-монгольских отношений, в том числе и в сфере туризма. После Москвы автопробег проедет по городам России: Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ. Пройдя по монгольским городам Сухэ-Батор, Улан-Батор и Чойбалсан, завершится в поселке Сумбэр. В российских городах журналисты Монголии сделают возложения к мемориалам в честь павших в боях воинов, посетят главные достопримечательности и ведущие предприятия экономики.  

 

Фото: правительство Бурятии

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Халхин-Гол Бурятия

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