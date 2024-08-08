Общество 08.08.2024 в 14:50

В Бурятии скоро откроют сезон добычи дичи

В некоторых районах подстрелить можно будет всего несколько птиц
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии скоро откроют сезон добычи дичи
9 августа в Бурприроднадзоре начинается прием заявлений на добычу рябчиков, глухарей, тетеревов и куропатки. Как сообщили в ведомстве, срок охоты на эту дичь продлится с 24 августа по 28 февраля 2025 года.

«Обращаем внимание, что лимиты на добычу охотничьих ресурсов ограничены. Например, в Бичурском районе лимит на глухаря составляет всего 59 особей, в Курумканском районе тетерева - 6 особей», - предупредили в Бурприроднадзоре.

Информация по охотничьему сезону 2024-2025, в том числе остатки охотресурсов, можно узнать по ссылке.

Подать заявления на охоту можно через региональный портал или обратившись в МФЦ. Также предусмотрен личный приём заявителей в Бурприроднадзоре.

Фото: «Номер один»
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ЗУРХАЙ
с 7 по 13 августа

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