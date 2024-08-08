Общество 08.08.2024 в 15:22

Роспотребнадзор Бурятии рассказал об эпидемиологической обстановке на подтопленных территориях

Особое внимание уделяется условиям размещения эвакуированного населения и качеству воды
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Текст: Служба информации "Номер один"
Роспотребнадзор Бурятии рассказал об эпидемиологической обстановке на подтопленных территориях

Сотрудники Роспотребнадзора Бурятии продолжают мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки на подтопленных территориях в Тарбагатайском, Мухоршибирском и Заиграевском районах.

- Особое внимание уделяется условиям размещения эвакуированного населения в пунктах временного размещения, качеству воды, а также дезинфекции объектов после схода воды. Силами медицинских организаций продолжается вакцинация подлежащих лиц против гепатита А, бактериофагирование против дизентерии и сальмонеллеза, - сообщили в Роспотребнадзоре.

На подтопленных территориях проводится санитарная очистка территорий. Дезинфекционные бригады Центра гигиены и эпидемиологии РБ приступили к проведению профилактической дезинфекции на освободившейся от воды территории Тарабагатайского района.

На всех подтопленных территориях сотрудники Роспотребнадзора контролируют эпидемиологическую ситуацию. На данный момент случаев острой кишечной инфекции, гепатита А на подтопленных территориях не зафиксировано.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период паводка Роспотребнадзор по республике Бурятия рекомендует:

- не использовать в хозяйственно-бытовых целях воду из неизвестных источников и источников, подвергшихся подтоплению паводковыми водами

- употреблять только свежекипяченую или бутилированную воду

- употреблять в пищу только ту еду, в качестве которой вы уверены. Мясо, рыбу, морепродукты следует подвергать термической обработке. Овощи и фрукты необходимо мыть чистой водой и обдавать кипятком

- соблюдать правила личной гигиены – тщательно мыть руки после посещения туалета, перед употреблением пищи, использовать санитайзеры.

При первых симптомах кишечной инфекции (боли в животе, повышение температуры, диарея, появление сыпи, желтушность кожных покровов) нужно незамедлительно обратиться к врачу за медицинской помощью.

 

Фото: скриншот видео, телеграм канала главы Бурятии Алексея Цыденова

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