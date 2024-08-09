Общество 09.08.2024 в 06:00
В Улан-Удэ бушуют нешуточные страсти в школе искусств
Несколько сотрудников учреждения встали на тропу войны с директором
Текст: Макар Захаров
Одна из педагогов детской школы искусств в Улан-Удэ встала на тропу войны с директором учебного заведения. В СМИ неоднократно просачивались сведения о том, что начальник данного учреждения якобы несправедливо распределяет стимулирующие выплаты между учителями, оскорбляет своих подчиненных, а также увольняет некоторых сотрудников без соблюдения Трудового кодекса РФ. Руководитель школы категорически не согласна с этими утверждениями.
Ценность творчества
Детская школа искусств, в которой уже несколько лет идут разборки между руководителем и ее подчиненной, - важное муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования. Открылось оно в Улан-Удэ более 40 лет назад.
За минувшие годы одной из главных традиций школы стала популяризация бурятского национального искусства. Педагоги кропотливо формировали у детей основы эстетической культуры и способствовали развитию творческого начала у юных талантов. Одним из значимых результатов многолетней работы являлось то, что сотрудники готовили дипломантов и лауреатов. Но конфликты, давно полыхающие внутри коллекта, негативно сказываются на психологической и творческой атмосфере всей школы.
В наше издание обратилась директор школы Алтана Алейникова (имя и фамилия изменены. - Прим. ред.), которая не смогла больше терпеть несправедливость и обвинения в свой адрес.
- Я занимала руководящие должности в разных школах искусств. В 2022 году на уровне комитета меня назначили директором очередной ДШИ, чтобы смягчить сложившуюся в ней ситуацию. Образовательное учреждение на тот момент буквально погрязло в поднадоевших судебных тяжбах. Возникли они все по вине, как я считаю, лишь одного человека - педагога Светланы Ким (имя и фамилия изменены. - Прим. ред.). На тот момент школа как раз проиграла суд против нее, - вспоминает Алейникова.
Бреши в системе
Как известно, законодательство с определенной периодичностью ужесточается. Сейчас уволить сотрудника по инициативе работодателя стало намного сложнее, чем раньше. При разбирательствах суды зачастую встают на сторону работников. Поэтому пытаться лишний раз что-то доказывать перед взором Фемиды руководителю становится просто бессмысленно.
- Работать директором сейчас очень непросто. Особенно когда ты руководишь небольшим бюджетным учреждением. Я тружусь в сфере дополнительного образования, и моя деятельность как управленца тесно связана с государственными закупками, бюджетированием и другими сложными вопросами. Поэтому, если какой-то работник вдруг захочет опорочить меня, сделать это довольно просто. Через обращение в прокуратуру или трудовую инспекцию. Один звоночек, и приходят люди с проверкой. Понимаете, при большом желании даже у самого внимательного и ответственного управленца можно найти в работе изъяны, - говорит Алтана.
Законодательство действительно претерпевает изменения, за которыми управленцы попросту не поспевают. Не так давно прокуратура Железнодорожного района вынесла директору ДШИ Алтане Алейниковой представление. В отношении нее также возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей «Оскорбление». Также сотрудники одного из комитетов мэрии провели с ней «беседу о необходимости соблюдения профессиональной этики педагога и корректного обращения в коллективе».
- За время моего руководства в школе прошло около девяти проверок, последняя была в мае. Огорчает, что, помимо стресса из-за затяжного конфликта, масло в огонь подливают и должностные лица. Уполномоченный по правам человека в Бурятии распространила на своей официальной странице в соцсетях неполную информацию. Она не стала упоминать о том, что состоявшийся 20 июня мировой суд встал на мою сторону. Следовательно, клевета моей подчиненной не подтвердилась. Однако в ее посте все выглядит так, словно я оказалась виновной, - рассказывает директор школы.
Под оскорбленной подчиненной Алтана Алейникова имеет в виду преподавателя Светлану Ким, в адрес которой неоднократно поступали жалобы от родителей ее воспитанников и отказы от дальнейшего обучения с ней.
Травила ребенка
Из списка документов, связанных с рабочей деятельностью проблемного педагога, которые нашей редакции предоставила директор школы искусств, выяснилось, что родители одной из бывших учениц действительно жаловались на Светлану Ким.
«Довожу до вашего сведения о вопиющем факте, происходящем в вашей школе. Продолжается травля моей дочери со стороны преподавателя Светланы Ким при помощи одноклассниц, которые учатся у данного педагога. 22 сентября 2022 года моя дочь вся в слезах позвонила мне, рассказала о том, что одноклассницы ее упрекают в том, будто она взяла 100 000 рублей от неких женщин для того, чтобы на суде сказать неправду. Прошу принять меры по отношению к Светлане Ким и пресечь травлю и клевету в адрес моей дочери», - говорится в жалобе, поступившей на имя директора от мамы девочки.
Со слов Алтаны, педагог продолжала провоцировать травлю в сторону несовершеннолетней, хоть и отрицала это в момент личной беседы с руководителем учреждения.
- Она вела с ребенком индивидуальные уроки, в процессе которых унижала и оскорбляла девочку. Вдобавок ко всему Ким сильно давила на пальцы ребенка. Естественно, впоследствии они у нее болели - констатирует директор школы. - По Светлане в прокуратуре проходит очень большое количество дел. Она типичная сутяжница и скандалистка. Несмотря на то, что имеет среднее специальное образование, за эти годы Ким знатно поднаторела в юридических и судебных вопросах. Собственно, благодаря этому она стала очень изощренно себя вести. В свободное от работы время учитель выискивает ошибки в работе школы, после чего инициирует обращения в контрольные и надзорные органы, - подчеркивает Алтана Алейникова.
Со слов директора школы, «скандалистку» неоднократно увольняли из образовательного учреждения. Однако женщина, не желая покидать прикормленное местечко, раз за разом возвращается через суды.
- Последний раз ее восстановили через Восьмой кассационный суд. И это несмотря на то, что Светлана совершила, по сути, психическое и физическое насилие в отношении несовершеннолетнего ребенка. В качестве доказательств у школы имелись заявления от родителей, ряда преподавателей и экспертиза локального психолога. Но суд придрался к тому, что якобы «приказ о применении дисциплинарного взыскания не объявили истцу под роспись», - вспоминает руководитель ДШИ.
Недобросовестный подход
Помимо халатного отношения к работе, Алейникова отмечает хамское поведение педагога в рабочем чате, а также в личных сообщениях с руководством. Но недавний скандал «поменял женщин местами».
- Последний конфликт как раз спровоцировала ложная информация. Кто-то подделал мой профиль в WhatsApp, использовал мой аватар и вступил в переписку с Ким. Неизвестный человек написал Светлане в крайне неприемлемой и грубой форме ряд сообщений. Она успела вступить с ним в диалог и поддаться на провокации, - рассказывает Алейникова.
Оскорбившись до глубины души, Светлана Ким подала на директора в суд. Педагог его проиграла, но, по словам руководителя ДШИ, продолжала настаивать и приписывать нецензурные высказывания Алтане Алейниковой.
- Угрозы от нее поступают в мой адрес практически с первых дней. Я уверена, что все девять проверок инициировала именно она. Но эффекта, которого Ким хотела добиться, не получилось. Я стараюсь относиться к своей работе ответственно и не понимаю причину ее затяжной вражды. Когда я заняла руководящий пост, на спецсчете школы вообще не было финансовых средств. Мы даже не могли купить моющие средства для санузлов. Сейчас же ситуация совершенно иная, - утверждает директор.
По словам руководителя детской школы искусств, к «клубу недовольных» Светланы Ким примкнуло еще несколько педагогов.
- Все эти преподаватели неоднократно замечены в недобросовестном отношении к своей работе, имели устные замечания по трудовой дисциплине и нарушению профессиональной этики. Однако по-прежнему все работают. Никого из них не уволили, - говорит Алтана Алейникова.
Против руководителя
- Взъевшиеся против меня люди работают в школе давно. Они сгруппировались на почве затянувшегося конфликта, неприязни ко мне и личной выгоды. Самое худшее в этой ситуации то, что даже при сильном желании их практически невозможно уволить. Потому что это муниципальное бюджетное учреждение и Трудовой кодекс на их стороне. Одна из весомых причин - часть сотрудников предпенсионного возраста. Любой «ветерок» в их сторону, и они шлют жалобы по инстанциям. За два учебных года Светлана Ким вместо работы почти 200 дней была на больничном. Удобно, не правда ли? Выходит она с него только для того, чтобы кого-то спровоцировать на очередной конфликт, а потом снова сесть на больничный, - удрученно подмечает руководитель.
Печально, что такое творческое учреждение, как детская школа искусств, у которой были неплохие результаты, тонет в скандалах. Учителя, почувствовав неограниченную защиту процессуальной власти, начинают злоупотреблять ею и забывают о своих рабочих обязанностях. В здоровых организациях такого быть не должно. Если в стенах образовательных учреждений и существуют отравляющие жизнь всему коллективу недобросовестные педагоги, то они должны быть отстранены от работы.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Ценность творчества
Детская школа искусств, в которой уже несколько лет идут разборки между руководителем и ее подчиненной, - важное муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования. Открылось оно в Улан-Удэ более 40 лет назад.
За минувшие годы одной из главных традиций школы стала популяризация бурятского национального искусства. Педагоги кропотливо формировали у детей основы эстетической культуры и способствовали развитию творческого начала у юных талантов. Одним из значимых результатов многолетней работы являлось то, что сотрудники готовили дипломантов и лауреатов. Но конфликты, давно полыхающие внутри коллекта, негативно сказываются на психологической и творческой атмосфере всей школы.
В наше издание обратилась директор школы Алтана Алейникова (имя и фамилия изменены. - Прим. ред.), которая не смогла больше терпеть несправедливость и обвинения в свой адрес.
- Я занимала руководящие должности в разных школах искусств. В 2022 году на уровне комитета меня назначили директором очередной ДШИ, чтобы смягчить сложившуюся в ней ситуацию. Образовательное учреждение на тот момент буквально погрязло в поднадоевших судебных тяжбах. Возникли они все по вине, как я считаю, лишь одного человека - педагога Светланы Ким (имя и фамилия изменены. - Прим. ред.). На тот момент школа как раз проиграла суд против нее, - вспоминает Алейникова.
Бреши в системе
Как известно, законодательство с определенной периодичностью ужесточается. Сейчас уволить сотрудника по инициативе работодателя стало намного сложнее, чем раньше. При разбирательствах суды зачастую встают на сторону работников. Поэтому пытаться лишний раз что-то доказывать перед взором Фемиды руководителю становится просто бессмысленно.
- Работать директором сейчас очень непросто. Особенно когда ты руководишь небольшим бюджетным учреждением. Я тружусь в сфере дополнительного образования, и моя деятельность как управленца тесно связана с государственными закупками, бюджетированием и другими сложными вопросами. Поэтому, если какой-то работник вдруг захочет опорочить меня, сделать это довольно просто. Через обращение в прокуратуру или трудовую инспекцию. Один звоночек, и приходят люди с проверкой. Понимаете, при большом желании даже у самого внимательного и ответственного управленца можно найти в работе изъяны, - говорит Алтана.
Законодательство действительно претерпевает изменения, за которыми управленцы попросту не поспевают. Не так давно прокуратура Железнодорожного района вынесла директору ДШИ Алтане Алейниковой представление. В отношении нее также возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей «Оскорбление». Также сотрудники одного из комитетов мэрии провели с ней «беседу о необходимости соблюдения профессиональной этики педагога и корректного обращения в коллективе».
- За время моего руководства в школе прошло около девяти проверок, последняя была в мае. Огорчает, что, помимо стресса из-за затяжного конфликта, масло в огонь подливают и должностные лица. Уполномоченный по правам человека в Бурятии распространила на своей официальной странице в соцсетях неполную информацию. Она не стала упоминать о том, что состоявшийся 20 июня мировой суд встал на мою сторону. Следовательно, клевета моей подчиненной не подтвердилась. Однако в ее посте все выглядит так, словно я оказалась виновной, - рассказывает директор школы.
Под оскорбленной подчиненной Алтана Алейникова имеет в виду преподавателя Светлану Ким, в адрес которой неоднократно поступали жалобы от родителей ее воспитанников и отказы от дальнейшего обучения с ней.
Травила ребенка
Из списка документов, связанных с рабочей деятельностью проблемного педагога, которые нашей редакции предоставила директор школы искусств, выяснилось, что родители одной из бывших учениц действительно жаловались на Светлану Ким.
«Довожу до вашего сведения о вопиющем факте, происходящем в вашей школе. Продолжается травля моей дочери со стороны преподавателя Светланы Ким при помощи одноклассниц, которые учатся у данного педагога. 22 сентября 2022 года моя дочь вся в слезах позвонила мне, рассказала о том, что одноклассницы ее упрекают в том, будто она взяла 100 000 рублей от неких женщин для того, чтобы на суде сказать неправду. Прошу принять меры по отношению к Светлане Ким и пресечь травлю и клевету в адрес моей дочери», - говорится в жалобе, поступившей на имя директора от мамы девочки.
Со слов Алтаны, педагог продолжала провоцировать травлю в сторону несовершеннолетней, хоть и отрицала это в момент личной беседы с руководителем учреждения.
- Она вела с ребенком индивидуальные уроки, в процессе которых унижала и оскорбляла девочку. Вдобавок ко всему Ким сильно давила на пальцы ребенка. Естественно, впоследствии они у нее болели - констатирует директор школы. - По Светлане в прокуратуре проходит очень большое количество дел. Она типичная сутяжница и скандалистка. Несмотря на то, что имеет среднее специальное образование, за эти годы Ким знатно поднаторела в юридических и судебных вопросах. Собственно, благодаря этому она стала очень изощренно себя вести. В свободное от работы время учитель выискивает ошибки в работе школы, после чего инициирует обращения в контрольные и надзорные органы, - подчеркивает Алтана Алейникова.
Со слов директора школы, «скандалистку» неоднократно увольняли из образовательного учреждения. Однако женщина, не желая покидать прикормленное местечко, раз за разом возвращается через суды.
- Последний раз ее восстановили через Восьмой кассационный суд. И это несмотря на то, что Светлана совершила, по сути, психическое и физическое насилие в отношении несовершеннолетнего ребенка. В качестве доказательств у школы имелись заявления от родителей, ряда преподавателей и экспертиза локального психолога. Но суд придрался к тому, что якобы «приказ о применении дисциплинарного взыскания не объявили истцу под роспись», - вспоминает руководитель ДШИ.
Недобросовестный подход
Помимо халатного отношения к работе, Алейникова отмечает хамское поведение педагога в рабочем чате, а также в личных сообщениях с руководством. Но недавний скандал «поменял женщин местами».
- Последний конфликт как раз спровоцировала ложная информация. Кто-то подделал мой профиль в WhatsApp, использовал мой аватар и вступил в переписку с Ким. Неизвестный человек написал Светлане в крайне неприемлемой и грубой форме ряд сообщений. Она успела вступить с ним в диалог и поддаться на провокации, - рассказывает Алейникова.
Оскорбившись до глубины души, Светлана Ким подала на директора в суд. Педагог его проиграла, но, по словам руководителя ДШИ, продолжала настаивать и приписывать нецензурные высказывания Алтане Алейниковой.
- Угрозы от нее поступают в мой адрес практически с первых дней. Я уверена, что все девять проверок инициировала именно она. Но эффекта, которого Ким хотела добиться, не получилось. Я стараюсь относиться к своей работе ответственно и не понимаю причину ее затяжной вражды. Когда я заняла руководящий пост, на спецсчете школы вообще не было финансовых средств. Мы даже не могли купить моющие средства для санузлов. Сейчас же ситуация совершенно иная, - утверждает директор.
По словам руководителя детской школы искусств, к «клубу недовольных» Светланы Ким примкнуло еще несколько педагогов.
- Все эти преподаватели неоднократно замечены в недобросовестном отношении к своей работе, имели устные замечания по трудовой дисциплине и нарушению профессиональной этики. Однако по-прежнему все работают. Никого из них не уволили, - говорит Алтана Алейникова.
Против руководителя
- Взъевшиеся против меня люди работают в школе давно. Они сгруппировались на почве затянувшегося конфликта, неприязни ко мне и личной выгоды. Самое худшее в этой ситуации то, что даже при сильном желании их практически невозможно уволить. Потому что это муниципальное бюджетное учреждение и Трудовой кодекс на их стороне. Одна из весомых причин - часть сотрудников предпенсионного возраста. Любой «ветерок» в их сторону, и они шлют жалобы по инстанциям. За два учебных года Светлана Ким вместо работы почти 200 дней была на больничном. Удобно, не правда ли? Выходит она с него только для того, чтобы кого-то спровоцировать на очередной конфликт, а потом снова сесть на больничный, - удрученно подмечает руководитель.
Печально, что такое творческое учреждение, как детская школа искусств, у которой были неплохие результаты, тонет в скандалах. Учителя, почувствовав неограниченную защиту процессуальной власти, начинают злоупотреблять ею и забывают о своих рабочих обязанностях. В здоровых организациях такого быть не должно. Если в стенах образовательных учреждений и существуют отравляющие жизнь всему коллективу недобросовестные педагоги, то они должны быть отстранены от работы.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии